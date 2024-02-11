TV yayın akışı 11 Şubat Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 11 Şubat Pazar günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 11 Şubat Pazar TV rehberi...
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 11 Şubat Pazar günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Yargı
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kirli Sepeti
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yerli Sinema Avanak Abdi
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Çok Güzel Hareketler 2
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor All Star 2024
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Teşkilat
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda İle Omuz Omuza
14:45 Çok Güzel Hareketler 2
15:15 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yargı
00:15 İnci Taneleri
02:45 Poyraz Karayel
04:15 5N1K
04:45 Afili Aşk
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:15 Yerli Sinema Namuslu
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Yerli Sinema Arım Balım Peteği
15:15 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Avanak Abdi
21:45 Yerli Sinema Kapıcılar Kralı
23:45 Yerli Sinema Avanak Abdi
01:45 Sandık Kokusu
04:00 Yerli Sinema Namuslu
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:30 Safir
16:20 Yabancı Sinema Need For Speed: Hız Tutkusu
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Kuruluş Osman
03:20 Ateş Kuşları
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:15 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Sakla Beni
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk
14:00 Yalı Çapkını
16:00 Ömer
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Yalı Çapkını
02:00 Erkenci Kuş
04:00 Türk Müziği
05:00 Söz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:35 Beni Böyle Sev
08:25 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
11:45 Enine Boyuna
13:00 Biraz Kül Biraz Duman
14:00 Bir Sevdadır
17:15 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
00:15 3’te 3
01:30 Bir Sevdadır
03:45 3’te 3
04:45 Son Toplayıcılar
TV8 YAYIN AKIŞI
08:00 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
14:15 Cevap Ver Türkiye
16:30 Çarkıfelek
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra
01:15 Çarkıfelek
02:15 %100 Futbol
03:00 Son Karar
04:00 Gençlik Rüzgarı
05:00 Gazete Magazin
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Kirli Sepeti
16:00 Yabani
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Kirli Sepeti
00:15 Şahane Hayatım
03:00 Kopuk
05:00 Kefaret
06:00 Ruhun Duymaz
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