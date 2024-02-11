TV yayın akışı 11 Şubat Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Yayınlanma: 11.02.2024 - 09:48

Güncelleme: 11.02.2024 - 09:48

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 11 Şubat Pazar günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Yargı

FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kirli Sepeti

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yerli Sinema Avanak Abdi

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Çok Güzel Hareketler 2

TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor All Star 2024

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Teşkilat

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda İle Omuz Omuza

14:45 Çok Güzel Hareketler 2

15:15 Üç Kız Kardeş

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yargı

00:15 İnci Taneleri

02:45 Poyraz Karayel

04:15 5N1K

04:45 Afili Aşk

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:15 Yerli Sinema Namuslu

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Yerli Sinema Arım Balım Peteği

15:15 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Avanak Abdi

21:45 Yerli Sinema Kapıcılar Kralı

23:45 Yerli Sinema Avanak Abdi

01:45 Sandık Kokusu

04:00 Yerli Sinema Namuslu

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:30 Safir

16:20 Yabancı Sinema Need For Speed: Hız Tutkusu

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Kuruluş Osman

03:20 Ateş Kuşları

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:15 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Sakla Beni

11:00 Tülin Şahin İle Moda

12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk

14:00 Yalı Çapkını

16:00 Ömer

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Yalı Çapkını

02:00 Erkenci Kuş

04:00 Türk Müziği

05:00 Söz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:35 Beni Böyle Sev

08:25 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

11:45 Enine Boyuna

13:00 Biraz Kül Biraz Duman

14:00 Bir Sevdadır

17:15 Kod Adı Kırlangıç

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

00:15 3’te 3

01:30 Bir Sevdadır

03:45 3’te 3

04:45 Son Toplayıcılar

TV8 YAYIN AKIŞI

08:00 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

14:15 Cevap Ver Türkiye

16:30 Çarkıfelek

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Survivor Ekstra

01:15 Çarkıfelek

02:15 %100 Futbol

03:00 Son Karar

04:00 Gençlik Rüzgarı

05:00 Gazete Magazin

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 Kirli Sepeti

16:00 Yabani

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Kirli Sepeti

00:15 Şahane Hayatım

03:00 Kopuk

05:00 Kefaret

06:00 Ruhun Duymaz