TV yayın akışı 13 Şubat Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 13 Şubat Salı günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 13 Şubat Salı TV rehberi...
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 13 Şubat Salı günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Senden Önce
NOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yabani
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Bahar
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Mısır Tanrıları (Yabancı Sinema)
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor All Star 2024
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti (Yerli Sinema)
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
22:15 Bahar
00:45 Bahar
02:45 Kızılcık Şerbeti
05:30 Yeni Gelin
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
00:20 Kuruluş Osman
03:20 Mutfak Bahane
05:20 Yeter
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:45 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Camdaki Kız
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Senden Önce
22:45 Senden Önce
01:30 Senden Önce
04:00 Gelinim Mutfakta
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Erkenci Kuş
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Mısır Tanrıları (Yabancı Sinema)
22:30 Mısır Tanrıları (Yabancı Sinema)
01:00 Yerli Dizi Tekrarı
03:00 Erkenci Kuş
05:00 Söz
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 8'de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:15 Survivor All Star 2024
12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Cevap Ver Türkiye
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:00 Aramızda Kalmasın
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:20 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
05:30 İncir Ağacı
06:40 Benim Adım Melek
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 Seksenler
14:20 Gönül Dağı
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti (Yerli Sinema)
22:50 Bir Sevdadır
01:50 Lingo Türkiye
02:50 Gönül Dağı
05:30 Kapanış
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Yabani
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Yabani
00:00 Şahane Hayatım
02:30 Gaddar
04:45 Kefaret
06:00 Ruhun Duymaz
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