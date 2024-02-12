Kızıl Goncalar'ın Suavi'si Şerif Erol kim, kaç yaşında? Suavi öldü mü, diziden ayrılacak mı?
Kızıl Goncalar dizisinde Suavi karakterine hayat veren Şerif Erol'un diziden çıkıp çıkmadığı merak ediliyor. Şefik Erol'un yaşamı yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Kızıl Goncalar'ın Suavi'si Şerif Erol kim, kaç yaşında? Suavi öldü mü, diziden ayrılacak mı?
Kızıl Goncalar dizisinde yer alan oyuncu Şerif Erol'un diziden ayrılıp ayrılmayacağı yurttaşlar tarfından merak ediliyor. FOX'un sevilen dizisi Kızıl Goncalar'da Suavi karakterine hayat veren Şerif Erol'un yaşamı araştırılıyor. Peki, Kızıl Goncalar'ın Suavi'si Şerif Erol kim, kaç yaşında? Suavi öldü mü, diziden ayrılacak mı? İşte ayrıntılar...
ŞERİF EROL KİMDİR?
Şerif Erol, 8 Ekim 1963 tarihinde İzmir'de doğan Türk tiyatrocu, senarist ve seslendiricidir. Lise yıllarında fizik öğretmeninin önerisi üzerine fizikçi olma kararı alsa da daha sonra gerçek ilgi alanının tiyatro ve sanat olduğunu fark etti. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nü okuyan Erol, Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları'nda uzun süre sahne almış ve 1997 yılında Açık Radyo'ya katılmıştır.
Tiyatro alanında eğitim alarak dersler de vermiştir. Stüdyo Oyuncuları Tiyatro'da oyunlar sahneleyerek tiyatro kariyerine katkıda bulunmuştur. Kendi yazdığı "Karanlık Korkusu" adlı oyunu 2008 yılında sahnelemiştir. Ayrıca Bilgi Üniversitesi'nde kurulan Krek Tiyatrosu'nda "Babamın Cesetleri" adlı tiyatroda başrol oynamıştır. Senarist olarak da Bir İstanbul Masalı, Hırsız Polis, Bıçak Sırtı ve Koyu Kırmızı gibi dizilere katkıda bulunmuştur. Ayrıca bir dönem TRT'de seslendirme yapmıştır.
ŞERİF EROL HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
Kızıl Goncalar - Suavi Alkanlı
Aniden - Behçet
Ya Çok Seversen - İlter Evcili
Yargı - Hakim Yüksel
Rüyanda Görürsün
Cezailer - Fuat
Hayat Bugün - Ali Haydar Oruçov
Camdaki Kız - Adil İpekoğlu
Sen Ben Lenin - İmam Malik
İlk ve Son
Menajerimi Ara
Hayalet: 3 Yaşam - Fikret
Öğretmen - Metin Müdür
Kadın - Enver Sarıkadı
Kapı
Mucize Doktor - Enver Sarıkadı
Aşk Bu Mu - Rıza
Yol Ayrımı - Besim
Hangimiz Sevmedik - Hulusi Gültekin
Kalbim Ege'de Kaldı - Osman Gıpgıp
Babamın Cesetleri - Baba
Şeref Meselesi - Hasan
Bahtı Kara - Okul Müdürü
Süt - İstasyon Şefi
Işık Sesini Arıyor
Tabutta Rövaşata - Zühtü
ŞERİF EROL HANGİ TİYATROLARDA OYNADI?
Babamın Cesetleri
Karanlık Korkusu
Oidipus Sürgünde
SUAVİ ÖLDÜ MÜ?
Kızıl Goncalar'da Şefik Erol'un hayat verdiği Suavi karakteri 5. bölümde hastaneye kaldırılmıştı. Suavi'nin sağlık durumu bugün yayımlanacak olan 6. bölümde belli olacak.
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