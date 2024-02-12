Yayınlanma: 12.02.2024 - 19:51

Güncelleme: 12.02.2024 - 19:51

Kızıl Goncalar dizisinde yer alan oyuncu Şerif Erol'un diziden ayrılıp ayrılmayacağı yurttaşlar tarfından merak ediliyor. FOX'un sevilen dizisi Kızıl Goncalar'da Suavi karakterine hayat veren Şerif Erol'un yaşamı araştırılıyor. Peki, Kızıl Goncalar'ın Suavi'si Şerif Erol kim, kaç yaşında? Suavi öldü mü, diziden ayrılacak mı? İşte ayrıntılar...

ŞERİF EROL KİMDİR?

Şerif Erol, 8 Ekim 1963 tarihinde İzmir'de doğan Türk tiyatrocu, senarist ve seslendiricidir. Lise yıllarında fizik öğretmeninin önerisi üzerine fizikçi olma kararı alsa da daha sonra gerçek ilgi alanının tiyatro ve sanat olduğunu fark etti. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nü okuyan Erol, Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları'nda uzun süre sahne almış ve 1997 yılında Açık Radyo'ya katılmıştır.

Tiyatro alanında eğitim alarak dersler de vermiştir. Stüdyo Oyuncuları Tiyatro'da oyunlar sahneleyerek tiyatro kariyerine katkıda bulunmuştur. Kendi yazdığı "Karanlık Korkusu" adlı oyunu 2008 yılında sahnelemiştir. Ayrıca Bilgi Üniversitesi'nde kurulan Krek Tiyatrosu'nda "Babamın Cesetleri" adlı tiyatroda başrol oynamıştır. Senarist olarak da Bir İstanbul Masalı, Hırsız Polis, Bıçak Sırtı ve Koyu Kırmızı gibi dizilere katkıda bulunmuştur. Ayrıca bir dönem TRT'de seslendirme yapmıştır.

ŞERİF EROL HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Kızıl Goncalar - Suavi Alkanlı

Aniden - Behçet

Ya Çok Seversen - İlter Evcili

Yargı - Hakim Yüksel

Rüyanda Görürsün

Cezailer - Fuat

Hayat Bugün - Ali Haydar Oruçov

Camdaki Kız - Adil İpekoğlu

Sen Ben Lenin - İmam Malik

İlk ve Son

Menajerimi Ara

Hayalet: 3 Yaşam - Fikret

Öğretmen - Metin Müdür

Kadın - Enver Sarıkadı

Kapı

Mucize Doktor - Enver Sarıkadı

Aşk Bu Mu - Rıza

Yol Ayrımı - Besim

Hangimiz Sevmedik - Hulusi Gültekin

Kalbim Ege'de Kaldı - Osman Gıpgıp

Babamın Cesetleri - Baba

Şeref Meselesi - Hasan

Bahtı Kara - Okul Müdürü

Süt - İstasyon Şefi

Işık Sesini Arıyor

Tabutta Rövaşata - Zühtü

ŞERİF EROL HANGİ TİYATROLARDA OYNADI?

Babamın Cesetleri

Karanlık Korkusu

Oidipus Sürgünde

SUAVİ ÖLDÜ MÜ?

Kızıl Goncalar'da Şefik Erol'un hayat verdiği Suavi karakteri 5. bölümde hastaneye kaldırılmıştı. Suavi'nin sağlık durumu bugün yayımlanacak olan 6. bölümde belli olacak.