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TV yayın akışı 15 Haziran Pazartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 15 Haziran Pazartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

15.06.2026 09:32:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 15 Haziran Pazartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

15 Haziran 2026 Pazartesi günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV18 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 15 Haziran Pazartesi günü ekranlara gelecek olan yapımlar...
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Haftanın ilk gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Pazartesi gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 15 Haziran Pazartesi yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 ATV Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol'da

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Altı Üstü İstanbul

22.30 Altı Üstü İstanbul

KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Yabancı Damat

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Uzak Şehir

23.15 Daha 17

NOW TV YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat

10.00 Her Yerde Sen

12.00 Bay Yanlış

14.45 Şevkat Yerimdar

16.30 Sen Çal Kapımı

19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20.00 Umami

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

10.00 Bahar

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 İstanbullu Gelin

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Aramızda Kalsın

19.00 Star Haber

20.00 Yerli Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07.00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

07:50 Balkan Ninnisi

10.25  Kasaba Doktoru

13.25 Seksenler

14.00 Benim Adım Melek

17.45 Ana Haber

18:45 İspanya - Yeşil Burun Adaları | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı

21.00 Kupa Saati

21:45 Belçika - Mısır | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı

TV8 YAYIN AKIŞI

07.15 Ebru ile 8'de Sağlık

09.00 Gel Konuşalım

12.30 Survivor Ekstra

16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026

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