TV yayın akışı 17 Şubat Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Yayınlanma: 17.02.2024 - 09:44

Güncelleme: 17.02.2024 - 09:44

Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 17 Şubat Cumartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Üç Kız Kardeş

NOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kopuk

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Dedemin Fişi (Yerli Sinema)

TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor All Star 2024

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Gönül Dağı

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kardeşlerim

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:15 Senede Bir Gün (Yerli Sinema)

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Kızılcık Şerbeti

15:45 Bahar

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Sandık Kokusu

02:39 Kızılcık Şerbeti

05:30 Yeni Gelin

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Ateş Kuşları

12:50 Ben Bu Cihana Sığmazam

15:40 Aldatmak

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Godzilla 2: Canavarlar Kralı (Yabancı Sinema)

02:45 Ben Bu Cihana Sığmazam

05:30 Yeter

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 İnci Taneleri

16:15 Senden Önce

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Üç Kız Kardeş

00:15 Arka Sokaklar

03:00 Senden Önce

04:30 Müzik Arası

05:30 Arda'nın Mutfağı

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer İle Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Yabani

14:30 Şahne Hayatım

15:45 Kızıl Goncalar

19:00 Gülbin Tosun Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kopuk

23:30 Kirli Sepeti

02:00 Kızıl Goncalar

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Boşver Arkadaş (Yerli Sinema)

08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:30 Ayrıcalıklı Rotalar

10:30 Cesur İtfaiyeci (Yabancı Sinema)

12:15 Sakla Beni

14:15 Yerli Dizi Tekrarı

16:15 Ömer

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Dedemin Fişi (Yerli Sinema)

22:15 Dedemin Fişi (Yerli Sinema)

00:30 Yerli Dizi Tekrarı

02:15 Güzelliğin Portresi (Yerli Sinema)

04:15 Söz

05:00 Boşver Arkadaş (Yerli Sinema)

06:15 Cesur İtfaiyeci (Yabancı Sinema)

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

07:45 Süper Bir Takım

08:00 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Gazete Magazin

14:15 Cevap Ver Türkiye

16:30 Çarkıfelek

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Gazete Magazin

05:00 Tuzak

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:20 Beni Böyle Sev

08:50 Kül Masalı

11:50 Bir Sevdadır

14:50 Kül Masalı

17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:50 Kül Masalı

04:10 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

05:00 Hayallerinin Peşinde

05:40 Kapanış