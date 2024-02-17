TV yayın akışı 17 Şubat Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 17 Şubat Cumartesi günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 17 Şubat Cumartesi TV rehberi...
Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 17 Şubat Cumartesi günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Üç Kız Kardeş
NOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kopuk
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Dedemin Fişi (Yerli Sinema)
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor All Star 2024
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Gönül Dağı
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kardeşlerim
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:15 Senede Bir Gün (Yerli Sinema)
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Kızılcık Şerbeti
15:45 Bahar
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Sandık Kokusu
02:39 Kızılcık Şerbeti
05:30 Yeni Gelin
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Ateş Kuşları
12:50 Ben Bu Cihana Sığmazam
15:40 Aldatmak
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Godzilla 2: Canavarlar Kralı (Yabancı Sinema)
02:45 Ben Bu Cihana Sığmazam
05:30 Yeter
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 İnci Taneleri
16:15 Senden Önce
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Üç Kız Kardeş
00:15 Arka Sokaklar
03:00 Senden Önce
04:30 Müzik Arası
05:30 Arda'nın Mutfağı
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Yabani
14:30 Şahne Hayatım
15:45 Kızıl Goncalar
19:00 Gülbin Tosun Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kopuk
23:30 Kirli Sepeti
02:00 Kızıl Goncalar
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Boşver Arkadaş (Yerli Sinema)
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Ayrıcalıklı Rotalar
10:30 Cesur İtfaiyeci (Yabancı Sinema)
12:15 Sakla Beni
14:15 Yerli Dizi Tekrarı
16:15 Ömer
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Dedemin Fişi (Yerli Sinema)
22:15 Dedemin Fişi (Yerli Sinema)
00:30 Yerli Dizi Tekrarı
02:15 Güzelliğin Portresi (Yerli Sinema)
04:15 Söz
05:00 Boşver Arkadaş (Yerli Sinema)
06:15 Cesur İtfaiyeci (Yabancı Sinema)
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:45 Süper Bir Takım
08:00 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Gazete Magazin
14:15 Cevap Ver Türkiye
16:30 Çarkıfelek
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Gazete Magazin
05:00 Tuzak
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:20 Beni Böyle Sev
08:50 Kül Masalı
11:50 Bir Sevdadır
14:50 Kül Masalı
17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:50 Kül Masalı
04:10 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
05:00 Hayallerinin Peşinde
05:40 Kapanış
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