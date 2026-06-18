TV yayın akışı 18 Haziran Perşembe! Bugün hangi kanalda ne var?

Haftanın dördüncü gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Perşembe gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 18 Haziran Perşembe yayın akışı...
ATV
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 ATV Gün Ortası
14.00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol'da
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Var Mısın Yok Musun
Kanal D
07.00 Yabancı Damat
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Aşk-ı Memnu
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Daha 17
23.30 Beyaz'la Joker
NOW TV
08.00 Çalar Saat
10.00 Her Yerde Sen
12.00 Bay Yanlış
14.45 Şevkat Yerimdar
16.00 Sen Çal Kapımı
19.00 NOW Ana Haber
20.00 Ailenin Şerefi
22.30 Petrol Sevdası
Show TV
06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
10.00 Bahar
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Muhtemel Aşk
22.30 Muhtemel Aşk
Star TV
07.00 İstanbullu Gelin
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
17.15 Aramızda Kalsın
19.00 Star Haber
20.00 Terli Dizi (Tekrar)
TRT 1
07.15 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
08.05 Balkan Ninnisi
10.30 Kasaba Doktoru
13.25 Seksenler
15.00 Benim Adım Melek
18.00 Ana Haber
19.00 Çekya – Güney Afrika
21.15 Kupa Saati
22.00 İsviçre – Bosna Hersek
TV8
07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
09.00 Gel Konuşalım
12.30 Survivor Ekstra
16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20.00 Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026