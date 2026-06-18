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TV yayın akışı 18 Haziran Perşembe! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 18 Haziran Perşembe! Bugün hangi kanalda ne var?

18.06.2026 08:45:00
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Haber Merkezi
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TV yayın akışı 18 Haziran Perşembe! Bugün hangi kanalda ne var?

18 Haziran 2026 Perşembe günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV18 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 18 Haziran Perşembe günü ekranlara gelecek olan yapımlar...
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Haftanın dördüncü gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Perşembe gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 18 Haziran Perşembe yayın akışı...

ATV

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 ATV Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol'da

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Var Mısın Yok Musun

Kanal D

07.00 Yabancı Damat

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Daha 17

23.30 Beyaz'la Joker

NOW TV

08.00 Çalar Saat

10.00 Her Yerde Sen

12.00 Bay Yanlış

14.45 Şevkat Yerimdar

16.00 Sen Çal Kapımı

19.00 NOW Ana Haber

20.00 Ailenin Şerefi

22.30 Petrol Sevdası

Show TV

06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

10.00 Bahar

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Muhtemel Aşk

22.30 Muhtemel Aşk

Star TV

07.00 İstanbullu Gelin

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Aramızda Kalsın

19.00 Star Haber

20.00 Terli Dizi (Tekrar)

TRT 1

07.15 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

08.05 Balkan Ninnisi

10.30 Kasaba Doktoru

13.25 Seksenler

15.00 Benim Adım Melek

18.00 Ana Haber

19.00 Çekya – Güney Afrika

21.15 Kupa Saati

22.00 İsviçre – Bosna Hersek

TV8

07.15 Ebru ile 8'de Sağlık

09.00 Gel Konuşalım

12.30 Survivor Ekstra

16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20.00 Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026

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