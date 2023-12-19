TV yayın akışı 19 Aralık Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 19 Aralık Salı günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Üç Kız Kardeş
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yabani
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Aile
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Düğün Dernek 2: Sünnet
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
09:45 Ne Gemiler Yaktım
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aile
00:15 Sandık Kokusu
02:45 Ne Gemiler Yaktım
05:30 Sandık Kokusu
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
00:20 Altın Kafes
03:20 Mutfak Bahane
05:20 Bir Küçük Gün Işığı
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:00 Arka Sokaklar
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Camdaki Kız
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Üç Kız Kardeş
00:15 Dilek Taşı
02:45 Gelinim Mutfakta
05:00 Dönence
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Düğün Dernek 2: Sünnet (Yerli Sinema)
22:30 Düğün Dernek 2: Sünnet (Yerli Sinema)
01:00 Yerli Dizi Tekrar
03:00 Kiralık Aşk
05:00 Fazilet Hanım ve Kızları
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye All Star
12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
05:00 Tuzak
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:00 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
06:10 İncir Ağacı
07:00 Elimi Bırakma
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 Seksenler
15:00 Diriliş Ertuğrul
17:40 Lingo
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
23:40 3'Te 3
01:10 Kendi Düşen Ağlamaz
03:40 Diriliş Ertuğrul
05:50 Kapanış
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Kızıl Goncalar
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Yabani
00:00 Kızıl Goncalar
02:30 Adım Farah
04:45 Kefaret
06:00 Şahane Hayatım
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