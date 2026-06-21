TV yayın akışı 21 Haziran Pazar! Bugün hangi kanalda ne var?

Haftanın yedinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Pazar gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 21 Haziran Pazar yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
07.30 atv’de Hafta Sonu
10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
11.20 Var Mısın Yok Musun
14.00 Barış Akarsu: Merhaba
16.20 Altı Üstü İstanbul
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Pazar
12.45 Pazar Gezmesi
13.45 Daha 17
17.00 Amacı Olmayan Grup
18.30 Kanal D Haber
20.00 Daha 17
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10.00 Her Yerde Sen
12.00 Şahane Hayatım
14.45 Sen Çal Kapımı
16.30 Şevkat Yerimdar
19.00 Now Ana Haber
20.00 Sağlık Oluversin Gari
23.30 Başımız Belada
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08.00 Muhtemel Aşk
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Ya Sonra
15.30 Muhtemel Aşk
18.25 Ana Haber
20.00 Yaz Bir Şarkı
22.45 Muhtemel Aşk
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 İstanbullu Gelin
08.30 Kupa Günlüğü
09.00 Benim Tatlı Yalanım
11.00 Tülin Şahin İle Moda
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15.30 Çok Güzel Hareketler 2
16.30 Doğanın Kanunu
19.00 Star Haber
20.00 Çok Film Hareketler Bunlar
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07.00 Tunus-Japonya
09.15 Diriliş Ertuğrul
10.20 Lingo Türkiye
11.45 Enine Boyuna
13.00 Yurda Dönüş
14.05 Taşacak Bu Deniz
18.00 Ana Haber
19.00 İspanya-Suudi Arabistan
21.15 Kupa Saati
22.00 Belçika – İran
TV8 YAYIN AKIŞI
08.00 Oynat Bakalım
08.30 Gençlik Rüzgarı
10.00 Gazete Magazin
15.30 Şanslı Pasaport
17.00 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye