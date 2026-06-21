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TV yayın akışı 21 Haziran Pazar! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 21 Haziran Pazar! Bugün hangi kanalda ne var?

21.06.2026 09:20:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 21 Haziran Pazar! Bugün hangi kanalda ne var?

21 Haziran 2026 Pazar günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV18 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 21 Haziran Pazar günü ekranlara gelecek olan yapımlar...

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Haftanın yedinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Pazar gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 21 Haziran Pazar yayın akışı...

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ATV YAYIN AKIŞI 

07.30 atv’de Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

11.20 Var Mısın Yok Musun

14.00 Barış Akarsu: Merhaba

16.20 Altı Üstü İstanbul

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Yabancı Damat

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

12.45 Pazar Gezmesi

13.45 Daha 17

17.00 Amacı Olmayan Grup

18.30 Kanal D Haber

20.00 Daha 17

NOW TV YAYIN AKIŞI 

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10.00 Her Yerde Sen

12.00 Şahane Hayatım

14.45 Sen Çal Kapımı

16.30 Şevkat Yerimdar

19.00 Now Ana Haber

20.00 Sağlık Oluversin Gari    

23.30 Başımız Belada

 SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk   

08.00 Muhtemel Aşk  

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Ya Sonra  

15.30 Muhtemel Aşk

18.25 Ana Haber

20.00 Yaz Bir Şarkı

22.45 Muhtemel Aşk  

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07.00 İstanbullu Gelin

08.30 Kupa Günlüğü

09.00 Benim Tatlı Yalanım

11.00 Tülin Şahin İle Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.30 Çok Güzel Hareketler 2

16.30 Doğanın Kanunu

19.00 Star Haber  

20.00 Çok Film Hareketler Bunlar

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07.00 Tunus-Japonya

09.15 Diriliş Ertuğrul  

10.20 Lingo Türkiye

11.45 Enine Boyuna

13.00 Yurda Dönüş

14.05 Taşacak Bu Deniz

18.00 Ana Haber

19.00 İspanya-Suudi Arabistan

21.15 Kupa Saati

22.00 Belçika – İran

TV8 YAYIN AKIŞI 

08.00 Oynat Bakalım

08.30 Gençlik Rüzgarı

10.00 Gazete Magazin

15.30 Şanslı Pasaport

17.00 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye

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