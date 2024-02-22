TV yayın akışı 22 Şubat Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Yayınlanma: 22.02.2024 - 09:30

Güncelleme: 22.02.2024 - 09:30

Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 22 Şubat Perşembe günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 İnci Taneleri

NOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Hudutsuz Sevda

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Bahar

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Sakla Beni

TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor All Star 2024

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Kül Masalı

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kuruluş Osman

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

22:45 En Büyük Şansım (Yerli Sinema)

01:00 Sandık Kokusu

03:30 En Büyük Şansım (Yerli Sinema)

05:30 Yeni Gelin

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aldatmak

00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

01:20 Kardeşlerim

03:50 Mutfak Bahane

05:50 Yeter

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:45 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Camdaki Kız

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri

00:15 Üç Kız Kardeş

02:00 Gelinim Mutfakta

05:00 Afili Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Erkenci Kuş

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Sakla Beni

20:00 Sakla Beni

00:15 Ömer

03:00 Erkenci Kuş

05:00 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8’de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:15 Survivor 2024

12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Cevap Ver Türkiye

02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

04:00 Aramızda Kalmasın

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:50 İstiklal Marşı ve Günün Programı

05:55 İncir Ağacı

07:00 Benim Adım Melek

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Seksenler

14:30 Bir Sevdadır

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kül Masalı

02:00 Bir Sevdadır

04:20 Seksenler

05:50 Kapanış

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Memet Özer İle Mutfakta

12:45 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Hudutsuz Sevda

19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

00:00 Gaddar

02:30 Bay Yanlış

04:30 Kefaret

06:00 Ruhun Duymaz