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TV yayın akışı 23 Haziran Salı! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 23 Haziran Salı! Bugün hangi kanalda ne var?

23.06.2026 09:39:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 23 Haziran Salı! Bugün hangi kanalda ne var?

23 Haziran 2026 Salı günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV18 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 23 Haziran Salı günü ekranlara gelecek olan yapımlar...
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Haftanın ikinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Salı gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 23 Haziran Salı yayın akışı...

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ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Var Mısın Yok Musun

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Yabancı Damat

09.o0 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Beyaz’la Joker

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10.00 Her Yerde Sen

12.15 Şahane Hayatım

14.45 Sen Çal Kapımı

16.15 Şevkat Yerimdar

19.00 Now Ana Haber

20.00 Çakallarla Dans 7

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

10.00 Bahar

12.30 Gelin Evi

15.00 Kızılcık Şerbeti

18.25 Show Ana Haber

20.00 Muhtemel Aşk

23.00 Yaz Bir Şarkı

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07.00 İstanbullu Gelin

09.30 Ateşböceği

12.00 Benim Tatlı Yalanım

14.00 Aramızda Kalsın

16.30 Erkenci Kuş  

19.00 Star Haber

20.00 Jumanji Yeni Seviye

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

06.00 Ürdün-Cezayir

08.15 Hangimiz Sevmedik

10.25 Kasaba Doktoru

13.45 Seksenler

14.45 Benim Adım Melek

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Portekiz-Özbeksitan

22.15 Kupa Saati

23.00 İngiltere-Gana

TV8 YAYIN AKIŞI

 07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 MasterChef Türkiye

10.00 Gazete Magazin

13.00 MasterChef Türkiye

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 MasterChef Türkiye

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