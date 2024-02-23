TV yayın akışı 23 Şubat Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 23 Şubat Cuma günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 23 Şubat Cuma TV rehberi..
Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 23 Şubat Cuma günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Arka Sokaklar
NOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Gaddar
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yalı Çapkını
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Çarkıfelek
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Kara Ağaç Destanı
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Ateş Kuşları
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Sandık Kokusu
03:00 Kızılcık Şerbeti
05:30 Yeni Gelin
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ateş Kuşları
00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
03:20 Mutfak Bahane
05:20 Yeter
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:45 Küçük Ağa
08:00 M. Fatih Çıtlak İle Huzur Vakti
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Camdaki Kız
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 İnci Taneleri
02:00 Gelinim Mutfakta
04:00 Afili Aşk
NOW YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Kamera Arkası
12:45 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Kirli Sepeti
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Gaddar
23:30 Orta Sayfa
01:30 Gaddar
04:00 Adım Farah
06:00 İnadına Aşk
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Erkenci Kuş
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Yalı Çapkını
20:00 Yalı Çapkını
00:30 Yerli Dizi Tekrarı
03:00 Erkenci Kuş
05:00 Söz
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:15 Survivor All Star 2024
12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Çarkıfelek
22:45 Cevap Ver Türkiye
01:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:25 İncir Ağacı
06:35 Benim Adım Melek
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:40 Kül Masalı
17:40 Lingo Türkiye
18:55 İddiaların Aksine
19:00 Ana Haber
20:00 Kara Ağaç Destanı
03:20 Kül Masalı
05:50 Kapanış
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