TV yayın akışı 3 Şubat Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Yayınlanma: 03.02.2024 - 11:06

Güncelleme: 03.02.2024 - 11:08

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 3 Şubat Cumartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Şarkılar Bizi Söyler

FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kopuk

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Şanslı Logan

TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor All Star 2024

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Gönül Dağı

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kardeşlerim

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 İnci Taneleri

16:15 Yargı

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Gaddar

13:30 Kızıl Goncalar

16:45 Kopuk

19:00 Gülbin Tosun Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kopuk

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:30 Ayrıcalıklı Rotalar

10:00 Hopper ve Çılgın Çetesi: Büyük Macera (Yabancı Sinema)

11:45 Ömer

14:00 Yerli Dizi

16:00 Sakla Beni

18:15 Star Haber

18:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Şanslı Logan

22:45 Şanslı Logan

TV8 YAYIN AKIŞI

07:45 Süper Bir Takım

08:00 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Gazete Magazin

14:15 Cevap Ver Türkiye

16:30 Çarkıfelek

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Survivor Ekstra

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:30 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:40 Beni Böyle Sev

08:20 Kod Adı Kırlangıç

09:40 Hayallerinin Peşinde

11:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

14:30 Teşkilat

17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Kardeşlerim

13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

16:50 Ateş Kuşları

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Ateş Kuşları

03:00 Kuruluş Osman

05:30 Yeter