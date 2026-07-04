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Venom: Zehirli Öfke filminin konusu ne? Venom: Zehirli Öfke filminin oyuncuları kim?

Venom: Zehirli Öfke filminin konusu ne? Venom: Zehirli Öfke filminin oyuncuları kim?

4.07.2026 17:20:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Venom: Zehirli Öfke filminin konusu ne? Venom: Zehirli Öfke filminin oyuncuları kim?

Venom: Zehirli Öfke (Venom: Let There Be Carnage) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Venom: Zehirli Öfke filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Venom: Zehirli Öfke filminin konusu ne? Venom: Zehirli Öfke filminin oyuncuları kim?

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Venom: Zehirli Öfke filminin yönetmen koltuğunda Ruben Fleischer oturuyor. Filmin senaristliğini ise Jeff Pinkner ve Scott Rosenberg üstleniyor. Peki, Venom: Zehirli Öfke filminin konusu ne? Venom: Zehirli Öfke filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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VENOM: ZEHİRLİ ÖFKE FİLMİNİN KONUSU NE? 

Eddie Brock hırslı bir muhabirdir. Sevgilisinin çalıştığı araştırma firmasının sahibi de peşinde olduğu hikayelerden biridir. Kötü niyetli ve kendi amaçları doğrultusunda hareket eden bu adamın hikayesinin peşinde koşarken, Eddie, sadece simbiyoz hâlinde yaşayabilen ve adrenalinle beslenen uzaylı bir organizmanın firma tarafından keşfedildiğini ve insan deneklerle birleştirilmeye çalışıldığını öğrenir. Ancak araştırmasında fazla ilerleyen Eddie, Venom adı verilen bu organizmanın sıradaki taşıyıcısı olur. Bir yandan vücudunu ve zihnini kontrol altına alan organizmayla mücadele eden Eddie, bir yandan da firma sahibinin kendisini öldürmesi için gönderdiği kişilerden kaçmalıdır...

VENOM: ZEHİRLİ ÖFKE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tom Hardy

Michelle Williams

Riz Ahmed

VENOM: ZEHİRLİ ÖFKE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Venom: Zehirli Öfke filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.6 olarak belirlendi.

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