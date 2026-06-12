Üçlü Pürüz filminin yönetmen koltuğunda Vedat Uyar oturuyor. Filmin senaristliğini Astigmat Yazı Grubu üstleniyor. Peki, Üçlü Pürüz filminin konusu ne? Üçlü Pürüz filminin oyuncuları kim?

ÜÇLÜ PÜRÜZ FİLMİNİN KONUSU NE?

Üçlü Pürüz, evlendiklerini ailelerine söylemedikleri için sahte bir nikah kıymayı planlayan bir çiftin başına gelenleri konu ediyor. Fatih ve Eda, ailelerinden gizli bir şekilde evlenir. Çift, evlendikleri ortaya çıkmadan önce, Adana'ya giderek orada sahte bir nikah kıymayı planlar. Bu amaçla da aslında bankacı olan arkadaşları Serhat'tan sahte nikah memuru, Hakan ve Utku'dan da nikah şahidi olmalarını isterler. Hep birlikte Adana'ya doğru yola çıkan grup, yolculuk sırasında arabalarının çalınmasıyla kendilerini beklenmedik bir maceranın içinde bulurlar.

ÜÇLÜ PÜRÜZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Hakan Altıner

Selim Erdoğan

Deniz Gündoğdu

Korhan Herduran

Emrah Kaman

Eray Kaman

Bora Karakul

Nilgün Kasapbaşoğlu

Müfit Kayacan

İnanç Koçak

Haluk Levent

Bahar Süer

Şinasi Yurtsever

Okan Çabalar

Özgür Can Çoban

ÜÇLÜ PÜRÜZ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Üçlü Pürüz filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.8 olarak belirlendi.