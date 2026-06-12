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Üçlü Pürüz filminin konusu ne? Üçlü Pürüz filminin oyuncuları kim?

Üçlü Pürüz filminin konusu ne? Üçlü Pürüz filminin oyuncuları kim?

12.06.2026 17:12:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Üçlü Pürüz filminin konusu ne? Üçlü Pürüz filminin oyuncuları kim?

Üçlü Pürüz filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Üçlü Pürüz filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Üçlü Pürüz filminin konusu ne? Üçlü Pürüz filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
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Üçlü Pürüz filminin yönetmen koltuğunda Vedat Uyar oturuyor. Filmin senaristliğini Astigmat Yazı Grubu üstleniyor. Peki, Üçlü Pürüz filminin konusu ne? Üçlü Pürüz filminin oyuncuları kim? 

ÜÇLÜ PÜRÜZ FİLMİNİN KONUSU NE?

Üçlü Pürüz, evlendiklerini ailelerine söylemedikleri için sahte bir nikah kıymayı planlayan bir çiftin başına gelenleri konu ediyor. Fatih ve Eda, ailelerinden gizli bir şekilde evlenir. Çift, evlendikleri ortaya çıkmadan önce, Adana'ya giderek orada sahte bir nikah kıymayı planlar. Bu amaçla da aslında bankacı olan arkadaşları Serhat'tan sahte nikah memuru, Hakan ve Utku'dan da nikah şahidi olmalarını isterler. Hep birlikte Adana'ya doğru yola çıkan grup, yolculuk sırasında arabalarının çalınmasıyla kendilerini beklenmedik bir maceranın içinde bulurlar.

ÜÇLÜ PÜRÜZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Hakan Altıner

Selim Erdoğan

Deniz Gündoğdu

Korhan Herduran

Emrah Kaman

Eray Kaman

Bora Karakul

Nilgün Kasapbaşoğlu

Müfit Kayacan 

İnanç Koçak 

Haluk Levent 

Bahar Süer 

Şinasi Yurtsever 

Okan Çabalar 

Özgür Can Çoban

ÜÇLÜ PÜRÜZ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Üçlü Pürüz filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.8 olarak belirlendi.

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