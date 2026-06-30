Uncharted: Kayıp Miras filminin yönetmen koltuğunda Ruben Fleischer oturuyor. Filmin senaristliğini Rafe Judkins ve Art Marcum üstleniyor. Peki, Uncharted: Kayıp Miras filminin konusu ne? Uncharted: Kayıp Miras filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

UNCHARTED: KAYIP MİRAS FİLMİNİN KONUSU NE?

Uncharted, genç ve korkusuz Nathan Drake ile kıvrak zekalı ortağı Victor Sullivan'ın çıktıkları ilk hazine avında yaşadığı maceraları konu ediyor. Hazine avcısı Nathan Drake, efsanevi Güney Amerika altın şehri El Dorado'nun yerini bulabileceğine inanmaktadır. Kıvrak zekalı ortağı Victor Sullivan ile yola koyulan Nathan'ın planı, hırslı bir rakip tarafından keşfedildiğinde, altın şehir arayışı bir yarışa dönüşür. Nathan, baş düşmanının açgözlü entrikalarını ve planlarını engellemek ve El Dorado'ya ondan önce ulaşmak için tüm becerilerini kullanmak zorundadır.

UNCHARTED: KAYIP MİRAS FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tom Holland

Mark Wahlberg

Sophia Ali

UNCHARTED: KAYIP MİRAS FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Uncharted: Kayıp Miras filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.