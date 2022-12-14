TV yayın akışı 14 Aralık Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
14 Aralık 2022 Çarşamba, 14:42
<p>Haftayı ortaladığımız çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 14 Aralık Çarşamba günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 O Kız</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Hayatımın Şansı</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00 Çöp Adam</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI              19:45  MasterChef Türkiye </p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00 Kasaba Doktoru</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Kuruluş Osman</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00 Sipahi </p>

Haftayı ortaladığımız çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 14 Aralık Çarşamba günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 O Kız

FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Hayatımın Şansı

STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00 Çöp Adam

TV8 YAYIN AKIŞI              19:45  MasterChef Türkiye 

TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00 Kasaba Doktoru

ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Kuruluş Osman

SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00 Sipahi 

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Küçük Ağa</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta?</p> <p>11:00 Hicran</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk ve Umut</p> <p>17:00 Hicran</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 O Kız</p> <p>00:15 Üç Kız Kardeş</p> <p>03:00 Gelinim Mutfakta</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Hicran

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 O Kız

00:15 Üç Kız Kardeş

03:00 Gelinim Mutfakta

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat</p> <p>10:15 Ekonomi Arası</p> <p>10:20 Çağla İle Yeni Bir Gün</p> <p>12:45 En Hamarat Benim</p> <p>16:30 Tozluyaka</p> <p>18:00 Kapımdaki Dedektif</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber</p> <p>20:00 Hayatımın Şansı</p> <p>01:00 İyilik</p> <p>02:45 En Hamarat Benim</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:15 Ekonomi Arası

10:20 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:45 En Hamarat Benim

16:30 Tozluyaka

18:00 Kapımdaki Dedektif

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Hayatımın Şansı

01:00 İyilik

02:45 En Hamarat Benim

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Mesut Yar İle Bugün</p> <p>09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi</p> <p>10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Söz</p> <p>18:15 Star Ana Haber</p> <p>19:00 Toprak ile Fidan</p> <p>20:00 Çöp Adam</p> <p>00:30 Yerli Dizi</p> <p>03:00 Güzel Köylü</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Toprak ile Fidan

20:00 Çöp Adam

00:30 Yerli Dizi

03:00 Güzel Köylü

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Aziz</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Sipahi </p> <p>22:45 Kızılcık Şerbeti</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aziz

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sipahi 

22:45 Kızılcık Şerbeti

<p><strong>TV 8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Canım Annem</p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa</p> <p>10:30 Yazgı</p> <p>11:45 Kadere Karşı</p> <p>13:00 Canım Annem</p> <p>14:00 Doya Doya Moda</p> <p>16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye </p> <p>22:30 Tuzak </p> <p>00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p>

TV 8 YAYIN AKIŞI

06:00 Canım Annem

07:15 8’de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

10:30 Yazgı

11:45 Kadere Karşı

13:00 Canım Annem

14:00 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye 

22:30 Tuzak 

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>05:55 Hangimiz Sevmedik</p> <p>08:45 Bu Toprağın Sesi</p> <p>10:30 Alişan İle Hayata Gülümse</p> <p>13:15 Yeşil Deniz</p> <p>15:30 Adını Sen Koy</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Kasaba Doktoru</p> <p>22:00 2022 Dünya Kupası Yarı Final Karşılaşması "Fransa-Fas"</p> <p>00:00 Kasaba Doktoru</p> <p>02:15 Yürek Çıkmazı</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 Hangimiz Sevmedik

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Yeşil Deniz

15:30 Adını Sen Koy

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kasaba Doktoru

22:00 2022 Dünya Kupası Yarı Final Karşılaşması "Fransa-Fas"

00:00 Kasaba Doktoru

02:15 Yürek Çıkmazı

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol’da</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Kuruluş Osman</p> <p>00:20 Kardeşlerim</p> <p>03:50 Mutfak Bahane</p>

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Kardeşlerim

03:50 Mutfak Bahane

Film dizi hangi film/dizi var?

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