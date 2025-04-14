Yayınlanma: 14.04.2025 - 23:45

Güncelleme: 14.04.2025 - 23:45

Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü ekranlardaki yerini aldı. Dizinin tekipçileri 21. bölümde neler olduğunu merak ediyor. Peki, Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Alya Cihan Deniz’in bulunmasından sonra rahat bir nefes alırken Cihan’ın gösterdiği mücadele en çok Alya’yı etkiler. Cihan Deniz onu kurtaran amcasına artık “Baba” diye hitap etmeye karar vermesi Alya ile Cihan’ın duygularının da karışmasına neden olur. Bir yandan annesiyle de ilgilenmek durumunda kalan Alya, Fikriye’nin hastalığı karşısında kayıtsız kalamaz. Onu yalnız başına bırakmama kararını alırken bu konuda en büyük destekçisi de Cihan olur.

Uğur’un Albora’lar için büyük tehdit haline gelmesi Sadakat’in artık bu duruma son vermesine neden olur. Alya, Sadakat’i engellemeye çalışırken çoktan ateşlenen kurşun ise gideceği yere tam isabet eder. Cihan, Alya ve Sadakat’in ortasında kaldığı çatışmada kim suçlu ilan edilirken, kim kendi canını son anda kurtaracaktır?

Nare boşanmak için çıktığı yolda Şahin’le beraber ilerlemeye devam eder. Herkese rağmen Nare’yi kaçırmak için çıktığı yolun sonunda Albora ailesini bulur.

Demir intikam ateşini harlamak için Zerrin’i kullanmaktan bir an olsun vazgeçmez. Kaya’nın karşısına Zerrin’le çıkan Demir, onu kışkırtmak için tüm hamlelerini gerçekleştirir. Demir’in yaptıklarına artık dayanamayan Zerrin, içinde büyüttüğü kinle Demir’den öcünü almak için onu bıçaklar. Zerrin’in korkusuzca hareket etmesinin bedelini ise Nadim ödetmek isterken Demir babasına izin mi verecektir yoksa Zerrin’in cezasını kendi elleriyle mi verecektir?

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNDE GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Alya annesinin bu topraklara gelme amacının Cihan’ın gücüyle alakalı olduğunu düşünse de Fikriye’nin gizlediği bambaşka gerçekler vardır. Cihan Alya’nın değişen ruh halinin altında ne sakladığını merak ederken Alya öz annesinin ona yaşattıklarını sadece Cihan’a anlatır. Alya’nın acısını Fikriye’yi göndererek dindireceğini düşünen Cihan, Fikriye’ye gidiş biletini uzatır. Fikriye ise geliş amacını Cihan’a söylerken artık buralardan kolay kolay gidemeyeceğinin de sinyalini çok açıkça verir.

Nare, imkansız aşkı için hiç korkmadan karşısına annesi Sadakat’i alırken Şahin bu sefer onu bu yolda yalnız bırakmaz. Kendi gibi aynı imkansızlığın içinde olan Kaya’ya gizliden destek veren Şahin, Zerrin için son bir iyilik yaptığının bilincindedir.

Uğur ise Cihan’dan kaçarken Alya’ya hiç beklemediği bir teklifle gelir. Alya, Uğur’un isteğini reddederken oğlu için büyük bir tehdit yarattığının da farkındadır. Tüm bu çıkmazların içindeyken Cihan Deniz bir anda kaybolur. Cihan Deniz’i bulmak için herkes tek yürek olurken Sadakat ve Alya ilk defa annelik üzerinden birbirlerini anlarlar.

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi başarılı oyuncular yer alıyor.