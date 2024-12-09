Uzak Şehir'in son bölümünde ne oldu? Uzak Şehir'in final bölümünde neler olacak?

Yayınlanma: 09.12.2024 - 19:46

Güncelleme: 09.12.2024 - 19:46

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir 5. bölümü ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin tutkunları yeni bölümde neler olacağını araştırıyor. Peki, Uzak Şehir'in son bölümünde ne oldu? Uzak Şehir'in yeni bölümünde neler olacak? İşte ayrıntılar...

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Alya, Cihan’ın sunduğu evlilik şartını reddeder. Bunun üzerine Cihan Albora şikayetini geri çekmez ve Alya yargılanmak üzere mahkemeye sevk edilir. Alya’nın, Cihan’ın evlilik şartını kabul etmediğini öğrenen Sadakat, son kozunu oynar ama bu durum Alya’yı yumuşatmak yerine daha da sinirlendirir. Alya’nın yargılandığını bilen Demir bu durumu fırsat bilerek Alya’yı kendisiyle iş birliği yapmaya ikna etmeye çalışır. Alya, Demir’in teklifini kabul edecek ve Albora’ların düşmanı Baybarslarla iş birliği yapacak mıdır? Diğer taraftan Ecmel, Cihan’ı devirip oğlu Şahin’i Albora’ların başına geçirmek adına türlü planlar yapmaya devam etmektedir. Cihan’ın tüm ticaret yollarını kapatmış, firmaları tehdit ederek geri çekilmelerini sağlamıştır. Cihan, işlerine engel olan kişinin amcası Ecmel Albora ve arkasındaki gücün ne olduğunu öğrenebilecek midir? Alya, evlenme teklifini kabul ederek oğluna kavuşacak mıdır? Yoksa cezaevine girecek ve oğlu Cihan Deniz’e veda mı edecektir?

UZAK ŞEHİR'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Alya gözünü kararttı! Oğlu için konakta kalmayı göze alan Alya, oğlu için neler yapabileceğini Cihan'a ve Sadakat'e fazlasıyla gösteriyor.

Alya olanlardan sonra pes etmeyip, Cihan'a oğlunu alacağına dair gözdağı veriyor! Sadakat ise Cihan'ın Alya ile olacak olan evliliğine karşı çıkmaktadır.