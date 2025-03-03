Yayınlanma: 03.03.2025 - 14:18

Güncelleme: 03.03.2025 - 14:18

Oyuncu kadrosu, hikayesi ve mekanları ile adından söz ettiren dizi Uzak Şehir, yeni bölümü ile ekrana geliyor. Yapımını AyNa Yapım’ın üstlendiği Uzak Şehir'de Alya Cihan’ın Mine’yle olan birlikteliğini öğrenmesi aralarında ciddi bir krize neden olur. Peki, Uzak Şehir'in yeni bölümünde neler olacak? Alya ve Cihan boşanıyor mu?

UZAK ŞEHİR'İN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Senaryosunu Gülizar Irmak’ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız'ın oturduğu dizinin merakla beklenen yeni bölümünün konusu şöyle;

Alya Cihan’ın Mine’yle olan birlikteliğini öğrenmesi aralarında ciddi bir krize neden olur. Kıskançlığını gizlemeye çalışan Alya karşısında Sadakat’i bulur. Alya’nın Cihan’a tavır almasını fırsat bilen Sadakat, Alya’ya boşanması için baskı uygular. Sadakat’in sunduğu teklifi düşünen Alya kendisi için mi yoksa Sadakat’in çıkarı için mi karar verecektir?

Kaya’nın Zerrin’le evlenmeye çalışması büyük felaketleri de beraberinde getirir. Alya’nın onların aşkına sahip çıkıp peşlerinden gitmesi tahmin edemeyeceği bir tehlikenin içine düşmesine sebep olurken Şahin’in geleceğini karanlığa sürükler. Cihan yeni bir kan davası doğmaması için karşı tarafla anlaşma sağlamak için uğraşır.

Alya, Mine gerçeğini bir türlü kabullenemediğinden duyguları kıskançlık ve nefret arasındaki o ince çizgide gidip gelir. Kendini Cihan’ın Mine’yle olan ilişkisinde sorun olarak kabul edip bir karar alır. Bu kararı öğrenen Cihan ne yapacaktır?