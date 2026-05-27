Bir döneme damga vuran sevilen yarışma programı Var Mısın Yok Musun, yeniden ekranlara dönerek izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Peki, Var Mısın Yok Musun ne zaman başlayacak? Var Mısın Yok Musun hangi kanalda yayımlanacak? İşte ayrıntılar...

VAR MISIN YOK MUSUN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Var Mısın Yok Musun, 28 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.00’de atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak. . Esra Erol’un sunumuyla ekrana gelecek programın ilk bölümü Perşembe akşamı, ikinci bölümü ise Cuma akşamı saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak.

VAR MISIN YOK MUSUN BÜYÜK ÖDÜL NE?

Yarışmada Türkiye’nin farklı illerinden gelen 22 yarışmacı, 5 milyon TL’lik büyük ödüle ulaşmak için kıyasıya mücadele edecek.

Her turun sonunda banka tarafından yapılan teklifler yarışmacılara sunulurken, kutular açıldıkça katılımcılar risk alıp almama konusunda karar verecek. Şansın yanı sıra stratejinin de belirleyici olduğu yarışmada, heyecan dolu anların yaşanması bekleniyor.