Yayınlanma: 30.01.2024 - 17:37

Güncelleme: 30.01.2024 - 17:37

Vatansever filminin yönetmen koltuğunda Roland Emmerich oturuyor. Filmin senaristliğini Robert Rodat üstleniyor. Peki, Vatansever filminin konusu ne? Vatansever filminin oyuncuları kim?

VATANSEVER FİLMİNİN KONUSU NE?

Savaşmaya pek de hevesli olmayan bir kahraman Benjamin Martin: Fakat çarpışmalar çiftliğinin sınırına dayanıp da İngilizler Benjamin’in değer verdiği insanları tehdit etmeye başlayınca, kendini Amerikan Devrimi’nin içinde buluveriyor. İdealist bir vatansever olan oğlu Gabriel’la birlikte silah kuşanıp Amerikan milislerinin başına geçiyor ve 'kırmızı urbalılarla' göğüs göğüse çarpışıyor. Bunlar olurken, kendi ailesini korumasının tek yolunun genç Amerikan ulusunu topyekün bağımsızlığa taşımak olduğunu keşfediyor kahramanımız - fakat karanlık geçmişi, savaşta da peşini bırakmıyor... Roland Emmerich'in yönettiği filmde başrolde benzer bir rolde daha önce Cesur Yürek'te izlediğimiz Mel Gibson yer alıyor. Gabriel'in oğlunu ise 2008'de kaybettiğimiz Heath Ledger canlandırıyor.

VATANSEVER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Heath Ledger - Gabriel Martin

Mel Gibson - Benjamin Martin

Logan Lerman - ırina Hammujärvi

Chris Cooper - Col. Harry Burwell

Joely Richardson

Tom Wilkinson - Gen. Lord Charles Cornwallis

Jason Isaacs - Col. William Tavington

Tchéky Karyo

Rene Auberjonois

Lisa Brenner

Adam Baldwin - Capt. Wilkins

VATANSEVER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Vatansever filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.