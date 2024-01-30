Vatansever filminin konusu ne? Vatansever filminin oyuncuları kim?
Vatansever (The Patriot) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Vatansever filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Vatansever filminin konusu ne? Vatansever filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Vatansever filminin yönetmen koltuğunda Roland Emmerich oturuyor. Filmin senaristliğini Robert Rodat üstleniyor. Peki, Vatansever filminin konusu ne? Vatansever filminin oyuncuları kim?
VATANSEVER FİLMİNİN KONUSU NE?
Savaşmaya pek de hevesli olmayan bir kahraman Benjamin Martin: Fakat çarpışmalar çiftliğinin sınırına dayanıp da İngilizler Benjamin’in değer verdiği insanları tehdit etmeye başlayınca, kendini Amerikan Devrimi’nin içinde buluveriyor. İdealist bir vatansever olan oğlu Gabriel’la birlikte silah kuşanıp Amerikan milislerinin başına geçiyor ve 'kırmızı urbalılarla' göğüs göğüse çarpışıyor. Bunlar olurken, kendi ailesini korumasının tek yolunun genç Amerikan ulusunu topyekün bağımsızlığa taşımak olduğunu keşfediyor kahramanımız - fakat karanlık geçmişi, savaşta da peşini bırakmıyor... Roland Emmerich'in yönettiği filmde başrolde benzer bir rolde daha önce Cesur Yürek'te izlediğimiz Mel Gibson yer alıyor. Gabriel'in oğlunu ise 2008'de kaybettiğimiz Heath Ledger canlandırıyor.
VATANSEVER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Heath Ledger - Gabriel Martin
Mel Gibson - Benjamin Martin
Logan Lerman - ırina Hammujärvi
Chris Cooper - Col. Harry Burwell
Joely Richardson
Tom Wilkinson - Gen. Lord Charles Cornwallis
Jason Isaacs - Col. William Tavington
Tchéky Karyo
Rene Auberjonois
Lisa Brenner
Adam Baldwin - Capt. Wilkins
VATANSEVER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Vatansever filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.
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