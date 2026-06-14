Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası filminin yönetmen koltuğunda Erkan Özcan oturuyor. Filmin senaristliğini Seçil Çömlekçi üstleniyor. Peki, Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası filminin konusu ne? Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası filminin oyuncuları kim?

BİR TEMEL MACERASI FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, sevdiği kıza kavuşabilmek için arkadaşlarıyla birlikte imkansız bir görevin üstesinden gelmeye çalışan Temel'in hikâyesini anlatıyor.

BİR TEMEL MACERASI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Reşat Hacıahmetoğlu

Edanur Hancı

Ömür Arpacı

Osman Kot

Tuna Orhan

Asuman Dabak

Zeynep Eronat

Altan Erkekli

Salih Kalyon

Zerrin Sümer

Aslı Altaylar

Hakan Meriçliler

Bülent Çolak

Meral Çetinkaya

BİR TEMEL MACERASI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.5 olarak belirlendi.