Cumhuriyet Gazetesi Logo
Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası filminin konusu ne? Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası filminin oyuncuları kim?

Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası filminin konusu ne? Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası filminin oyuncuları kim?

14.06.2026 20:37:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası filminin konusu ne? Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası filminin oyuncuları kim?

Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası filminin konusu ne? Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası filminin yönetmen koltuğunda Erkan Özcan oturuyor. Filmin senaristliğini Seçil Çömlekçi üstleniyor. Peki, Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası filminin konusu ne? Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası filminin oyuncuları kim? 

BİR TEMEL MACERASI FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, sevdiği kıza kavuşabilmek için arkadaşlarıyla birlikte imkansız bir görevin üstesinden gelmeye çalışan Temel'in hikâyesini anlatıyor.

BİR TEMEL MACERASI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Reşat Hacıahmetoğlu

Edanur Hancı

Ömür Arpacı

Osman Kot

Tuna Orhan

Asuman Dabak

Zeynep Eronat

Altan Erkekli

Salih Kalyon

Zerrin Sümer

Aslı Altaylar

Hakan Meriçliler

Bülent Çolak

Meral Çetinkaya

BİR TEMEL MACERASI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.5 olarak belirlendi.

İlgili Konular: #Film #konusu nedir?

İlgili Haberler

Hollanda’da düzenlenen 11. Kırmızı Lale Festivali sona erdi: 4 şehirde 11 film gösterildi
Hollanda’da düzenlenen 11. Kırmızı Lale Festivali sona erdi: 4 şehirde 11 film gösterildi Kırmızı Lale Film Festivali, Hollanda’nın Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven ve Utrecht şehirlerinde gerçekleşti. Sinemaseverler bazı filmleri ilk kez izledi, oyuncu ve yönetmenlerle sohbet etti.
Dünyanın ilk erkek süper modeli Hoyt Richards'ın hayatı film oluyor
Dünyanın ilk erkek süper modeli Hoyt Richards'ın hayatı film oluyor Moda dünyasında bir döneme damga vuran, dünyanın ilk erkek süper modeli unvanına sahip Hoyt Richards’ın ışıltılı podyumlardan tarikat dehlizlerine uzanan çarpıcı hayatı sinemaya uyarlanıyor. Usta yönetmen Gus Van Sant'ın çekeceği filmde Richards'ı, son dönemin parlayan yıldızı Nicholas Galitzine canlandıracak.
Sinemalarda bu hafta 8 film vizyona girecek...
Sinemalarda bu hafta 8 film vizyona girecek... Sinema salonlarında bu hafta dramdan komediye, animasyondan gerilime 8 film vizyona girecek.