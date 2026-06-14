Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası filminin yönetmen koltuğunda Erkan Özcan oturuyor. Filmin senaristliğini Seçil Çömlekçi üstleniyor. Peki, Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası filminin konusu ne? Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası filminin oyuncuları kim?
BİR TEMEL MACERASI FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, sevdiği kıza kavuşabilmek için arkadaşlarıyla birlikte imkansız bir görevin üstesinden gelmeye çalışan Temel'in hikâyesini anlatıyor.
BİR TEMEL MACERASI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Reşat Hacıahmetoğlu
Edanur Hancı
Ömür Arpacı
Osman Kot
Tuna Orhan
Asuman Dabak
Zeynep Eronat
Altan Erkekli
Salih Kalyon
Zerrin Sümer
Aslı Altaylar
Hakan Meriçliler
Bülent Çolak
Meral Çetinkaya
BİR TEMEL MACERASI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.5 olarak belirlendi.