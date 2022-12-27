Vikingler filminin konusu ne, oyuncuları kim?

2013 yılında vizyona giren Vikingler filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Vikingler filminin konusu ne? Vikingler filminin oyuncuları kim? Vikingler filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
27 Aralık 2022 Salı, 10:01
Vikingler filminin konusu ne, oyuncuları kim?
Abone Ol google-news

Vikingler (Vikingdom), yönetmenliğini Yusry Abd Halim, senaristliğini James Coyne'un üstlendiği, 2013 yapımlı bir aksiyon filmidir.

VİKİNGLER FİLMİNİN KONUSU NE?

Unutulmuş bir kral olan Eirick, Gök Gürültüsü Tanrısı Thor'u yenmek için görevlendirilir.

VİKİNGLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Dominic Purcell

Conan Stevens

Craig Fairbrass

Natassia Malthe

Jon Foo

VİKİNGLER FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Vikingler filminin IMDb puanı 10 3.3 üzerinden olarak belirlenmiştir.


Film Aksiyon Filmi yabancı film

En Çok Okunan Haberler