Wildcat filminin konusu ne? Wildcat filminin oyuncuları kim?

29.05.2026 20:56:00
Haber Merkezi
Wildcat filminin konusu ne? Wildcat filminin oyuncuları kim?

Wildcat filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Wildcat filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Wildcat filminin konusu ne? Wildcat filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Wildcat filminin yönetmen koltuğunda Ethan Hawke oturuyor. Filmin senaristliğini Ethan Hawke, Shelby Gaines üstleniyor. Peki, Wildcat filminin konusu ne? Wildcat filminin oyuncuları kim? 

WILDCAT FİLMİNİN KONUSU NE?

Wildcat, yazar Flannery O'Connor'ın hayatına odaklanıyor. Filmde, yazar Flannery O'Connor'ın ilk romanını yayınlamak için verdiği mücadele gözler önüne seriliyor.

WILDCAT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Maya Hawke

Laura Linney

Philip Ettinger

Rafael Casal

Cooper Hoffman

Christine Dye

Vincent D'Onofrio

Jan Falk

Willa Fitzgerald

WILDCAT FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Wildcat filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.

Kazım Koyuncu'nun hayatı film oluyor: Oyuncusu da belli oldu
Kazım Koyuncu'nun hayatı film oluyor: Oyuncusu da belli oldu 33 yaşındayken hayatını kaybeden Karadeniz müziğinin ‘Şair Ceketli Çocuk’ lakaplı sanatçısı Kazım Koyuncu’nun hayatı film olacak. Söz konusu filmde Koyuncu’yu canlandıracak oyuncu ise Cem Yiğit Üzümoğlu olacak.
Ava Yaman’ın film macerası başlamadan bitti: Tazminat ödeyecek
Ava Yaman’ın film macerası başlamadan bitti: Tazminat ödeyecek Ava Yaman’ın bu yaz çekeceği film macerası başlamadan bitti. Yaman aylar önce Hüseyin Eken’in “Dokunmadan Aşk” filminin başrol karakteri Su için anlaşmıştı.
Erkan Kolçak Köstendil’den dev kadrolu yeni film: 'Çare Messi' geliyor!
Erkan Kolçak Köstendil’den dev kadrolu yeni film: 'Çare Messi' geliyor! Başarılı oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, oyunculuk kariyerinden önce icra ettiği futbol mesleğini sinema perdesine taşıyor. Köstendil'in kaleme aldığı ve yıldız isimleri bir araya getiren komedi türündeki "Çare Messi" filminin çekimleri için geri sayım başladı.