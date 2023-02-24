Yalı Çapkını bu akşam var mı? 24 Şubat Yalı Çapkını var mı? Yalı Çapkını yeni bölümü ne zaman?
Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Yalı Çapkını dizisine Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremi sonrasında bir süreliğine yayın arası verilmişti. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in rol aldığı Yalı Çapkını dizisinin bugün olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Yalı Çapkını bu akşam var mı? 24 Şubat Yalı Çapkını var mı? Yalı Çapkını yeni bölümü ne zaman?
Her hafta cuma akşamı izleyicisiyle buluşan Yalı Çapkını geçtiğimiz haftalarda Kahramanmaraş depreminin yıkıcı etkilerinin yurt genelinde etkisi sebebiyle yayınlanmamıştı. İzleyiciler "Yalı Çapkını bu akşam yok mu?" araştırmalarına başladı. İşte Yalı Çapkını dizisine dair merak edilenler...
YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI?
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolünde yer aldığı Yalı Çapkını dizisi yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de Star TV ekranlarında yayınlanacak.
YALI ÇAPKINI 20. BÖLÜM ÖZETİ
Kazım’ın vurulduğunu ve Ferit’in de onun yanında olduğunu öğrenen ev halkı soluğu hastanede alır. Kazım’ın başına gelenler herkesi derinden etkiler. Seyran ve Ferit’in arasındaki sular biraz durulurken; Pelin’in durumu Seyran’a beklenmedik bir karar aldırır.
YALI ÇAPKINI KONUSU NE?
Yalı Çapkını, Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu alıyor.
YALI ÇAPKINI OYUNCULARI
Afra Saraçoğlu - Seyran
Mert Ramazan Demir - Ferit
Çetin Tekindor - Halis Ağa
Şerif Sezer - Hattuç
Gülçin Santırcıoğlu - İfakat
Emre Altuğ - Orhan
Gözde Kansu - Gülgün
Ersin Arıcı - Abidin
Beril Pozam - Suna
Doğukan Polat - Fuat
İrem Altuğ - Sultan
Öznur Serçeler - Asuman
Hülya Duyar - Şefika
Diren Polatoğulları - Kazım
Sezin Bozacı - Esme
Yiğit Tuncay - Latif
Buçe Buse Kahraman - Pelin
Cansu Fırıncı - İbrahim
Selen Özbayrak - Dicle
Umut Gezer - Yusuf
24 ŞUBAT 2023 STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Star - NTV Ortak Yayın
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
17:30 Dünden Sonra Yarından Önce
18:15 Star Ana Haber
19:00 Toprak İle Fidan
20:00 Yalı Çapkını
02:30 Dünden Sonra Yarından Önce
03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:30 Söz
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