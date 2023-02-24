Yalı Çapkını bu akşam var mı? 24 Şubat Yalı Çapkını var mı? Yalı Çapkını yeni bölümü ne zaman?

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 17:11

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 17:11

Her hafta cuma akşamı izleyicisiyle buluşan Yalı Çapkını geçtiğimiz haftalarda Kahramanmaraş depreminin yıkıcı etkilerinin yurt genelinde etkisi sebebiyle yayınlanmamıştı. İzleyiciler "Yalı Çapkını bu akşam yok mu?" araştırmalarına başladı. İşte Yalı Çapkını dizisine dair merak edilenler...

YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI?

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolünde yer aldığı Yalı Çapkını dizisi yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de Star TV ekranlarında yayınlanacak.

YALI ÇAPKINI 20. BÖLÜM ÖZETİ

Kazım’ın vurulduğunu ve Ferit’in de onun yanında olduğunu öğrenen ev halkı soluğu hastanede alır. Kazım’ın başına gelenler herkesi derinden etkiler. Seyran ve Ferit’in arasındaki sular biraz durulurken; Pelin’in durumu Seyran’a beklenmedik bir karar aldırır.

YALI ÇAPKINI KONUSU NE?

Yalı Çapkını, Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu alıyor.

YALI ÇAPKINI OYUNCULARI

Afra Saraçoğlu - Seyran

Mert Ramazan Demir - Ferit

Çetin Tekindor - Halis Ağa

Şerif Sezer - Hattuç

Gülçin Santırcıoğlu - İfakat

Emre Altuğ - Orhan

Gözde Kansu - Gülgün

Ersin Arıcı - Abidin

Beril Pozam - Suna

Doğukan Polat - Fuat

İrem Altuğ - Sultan

Öznur Serçeler - Asuman

Hülya Duyar - Şefika

Diren Polatoğulları - Kazım

Sezin Bozacı - Esme

Yiğit Tuncay - Latif

Buçe Buse Kahraman - Pelin

Cansu Fırıncı - İbrahim

Selen Özbayrak - Dicle

Umut Gezer - Yusuf

24 ŞUBAT 2023 STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Star - NTV Ortak Yayın

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

17:30 Dünden Sonra Yarından Önce

18:15 Star Ana Haber

19:00 Toprak İle Fidan

20:00 Yalı Çapkını

02:30 Dünden Sonra Yarından Önce

03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:30 Söz



