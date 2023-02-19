Yargı bu akşam var mı? Yargı dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? 19 Şubat Yargı var mı?

Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 13:10

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 13:10

Kanal D'de ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi pazar akşamlarının yakından takip edilen yapımları arasında yerini alıyor.Peki, Yargı bu akşam var mı, yok mu? Yargı yeni bölümü ne zaman başlayacak?

YARGI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Yargı dizisi bu akşam yayımlanmayacak. Dizinin yeni bölümlerinin ne zaman ekrana geleceği hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yargı'nın 29 Ocak Pazar günü yayınlanan 52. Bölümünde yaşanan acı bir olay hem Ilgaz'ı, hem de diğerlerini yıkıyor!

Ilgaz’ın arabasına konulup, emniyetin bahçesinde herkesin gözü önünde patlatılan bomba herkeste büyük şok etkisi yaratmıştır. Başta Ilgaz olmak üzere sevdiği hiç kimse emniyette değildir. Ilgaz için tek mesele artık bu cinayetin arkasındaki gerçeği bulmaktır.

“Ölü gelin” davasında kimin cinayeti işlemiş olduğu artık bombanın ve tehditlerin arkasındaki ismi bulmak için de çok önemli bir hale gelir. Gelinin de damadın da aileleri büyük şüpheliler olarak kodlanır. Fakat damat tarafının avukatı olarak tanıdık yüzler bir anda olaya dahil olurlar; Yekta Tilmen ve oğlu Ömer…

Tek tek her ipucunun üzerinden bir daha geçen Ilgaz, Eren ve Ceylin; Çetin’le ilgili gizemi çözmeye karar verirler. Bu yolda en çok üzülen kişi ise Aylin olacaktır. Ilgaz ve Ceylin bu cenderenin içinde birbirlerini kollamak için yan yana durmak zorundadır; kalplerinin en derinine gömmeye çalıştıkları aşkları birbirleri için deli gibi endişelenmelerine sebeptir. Ancak tehditlerin sonu gelmeyecek ve Ilgaz’ın sabrı çok acı bir biçimde sınanacaktır.

YARGI KONUSU NEDİR?

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen Ilgaz ve Ceylin, katili bulma yolunda birlikte hareket etmek zorunda kalacak ve bu durum ikisinin de hayatında geri dönüşsüz bir kırılma noktası yaratacaktır.