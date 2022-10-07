Yedinci Hayat filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Yedinci Hayat filminin IMDb puanı kaç?

07 Ekim 2022 Cuma, 13:55

Distopik bir senaryo üzerinden hareket edilen Yedinci Hayat filminin yönetmen koltuğunda Tommy Wirkola üstleniyor. Prömiyerini 6 Ağustos 2017'de Locarno Uluslararası Film Festivali'nde yapan filmde Noomi Rapace yedi farklı karakteri birden canlandırmıştır. İşte, filmin merak edilen noktaları...

YEDİNCİ HAYAT FİLMİNİN KONUSU NEDİR?



Distopik bir gelecekte tek çocuk politikası zorunlu kılınmıştır. Babalarının haftanın her bir günü ile isimlendirdiği yedizler ise devlet tarafından uyutulmamak için herkesten saklanmak ve tek bir kimlik ile yaşamak zorundadırlar. Bir gün aralarından birinin kaybolması sonucu sokağa çıkmak ve kardeşlerini kurtarmak zorunda kalacaklardır.

YEDİNCİ HAYAT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?



Noomi Rapace

Willem Dafoe

Glenn Close

Marwan Kenzari

Christian Rubeck

Pål Sverre Hagen

Tomiwa Edun

Cassie Clare

YEDİNCİ HAYAT FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?



Filmin IMDb puanı 6.8 olarak karşımıza çıkıyor.