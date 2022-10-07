Yedinci Hayat filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Yedinci Hayat filminin IMDb puanı kaç?
Orjinal adı What Happened to Monday olan 2017 ABD yapımı aksiyon filmi Yedinci Hayat ilginç senaryosuyla dikkat çeken yapımlar arasında yer alıyor. Tv ekranlarında seyirciyle buluşan filmlerden biri olan Yedinci Hayat, izleyici de büyük merak uyandırdı. Peki, Yedinci Hayat filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Yedinci Hayat filminin IMDb puanı kaç?
Distopik bir senaryo üzerinden hareket edilen Yedinci Hayat filminin yönetmen koltuğunda Tommy Wirkola üstleniyor. Prömiyerini 6 Ağustos 2017'de Locarno Uluslararası Film Festivali'nde yapan filmde Noomi Rapace yedi farklı karakteri birden canlandırmıştır. İşte, filmin merak edilen noktaları...
YEDİNCİ HAYAT FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Distopik bir gelecekte tek çocuk politikası zorunlu kılınmıştır. Babalarının haftanın her bir günü ile isimlendirdiği yedizler ise devlet tarafından uyutulmamak için herkesten saklanmak ve tek bir kimlik ile yaşamak zorundadırlar. Bir gün aralarından birinin kaybolması sonucu sokağa çıkmak ve kardeşlerini kurtarmak zorunda kalacaklardır.
YEDİNCİ HAYAT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
- Noomi Rapace
- Willem Dafoe
- Glenn Close
- Marwan Kenzari
- Christian Rubeck
- Pål Sverre Hagen
- Tomiwa Edun
- Cassie Clare
YEDİNCİ HAYAT FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Filmin IMDb puanı 6.8 olarak karşımıza çıkıyor.
Video Haberler
- Yaptırdığı camiye ait olduğunu tesadüfen öğrendi
- Marmara Gölü'nden geriye sadece adı kaldı
- Mahsa Amini için sahnede saçlarını kestiler
- Muhtar ve yavru sincabın sevimli dostluğu
- Ordu'nun kot doktoru
- 16 ödül kazanan 11 takım bir araya geldi
- Polis intiharları sürüyor
- Polis memurunun intiharında çarpıcı detay!
- Salda Gençlik Festivali'nde Kıraç konser verecek
- Leblebi tüketir gibi sarımsak yiyor
En Çok Okunan Haberler
-
- KKTC'ye sürpriz büyükelçi
- Bir cumhuriyet savcısının itirafları
- Dünya diken üstünde!
- Polis memurunun intiharında çarpıcı detay!
- Tüm özgürlükler hedef durumunda
- 'Almanya'daki kadınlar konsere sakallı geliyorlar'
- Tepki yağıyor: Ödülünü aldı!
- Uyuşturucu, silahlı tehdit, terör örgütü üyeliği...
- İsrail’e 4 yıl sonra büyükelçi ataması
- Emekli amiraller davasında yeni gelişme