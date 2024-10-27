Yenilmez 3 filminin konusu ne? Yenilmez 3 filminin oyuncuları kim?
Yenilmez 3 (Undisputed 3: Redemption) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yenilmez 3 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Yenilmez 3 filminin konusu ne? Yenilmez 3 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Yenilmez 3 filminin yönetmen koltuğunda Isaac Florentine oturuyor. Filmin senaristliğini David N. White üstleniyor. Peki, Yenilmez 3 filminin konusu ne? Yenilmez 3 filminin oyuncuları kim?
YENİLMEZ 3 FİLMİNİN KONUSU NE?
Yeni cezaevi turnuvası başlıyor. Rus Mahkum Boyka, Yenilmez 2'nin sonunda dizinden sakatlandığı için hayatına sakat bir bacakla devam etmektedir. Artık dövüşerlere katılmayıp tuvalet temizliği yapmaktadır. Ama bu yeni cezaevi turnuvası uluslararası bir turnuva haline gelmiştir. Dünyanın dört bir yanından gelen en azılı mahkumların bir arada olduğu nefesleri kesen bu turnuvada Boyka hayatta kalmak için dövüşmek zorundadır. Hayatta kalana özgürlüğün vaad edildiği bu cehennemden kurtulmak hiç kolay olmayacaktır…
YENİLMEZ 3 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Vernon Dobtcheff - Rezo
Scott Adkins - Yuri Boyka
Darren Shahlavi
Robert Costanzo - Farnatti
Mark Ivanir - Gaga
Valentin Ganev - Warden Markov
Hristo Shopov - Warden Kuss
Velislav Pavlov - Chief Guard
Lateef Crowder -Andreago Silva
Marko Zaror - Raul
Esteban Cueto - Sykov
Michael Baral - Casino Manager
Mykel Shannon Jenkins - Turbo
Illram Choi - The Asian Fighter
YENİLMEZ 3 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Yenilmez 3 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.
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