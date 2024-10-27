Yayınlanma: 27.10.2024 - 19:10

Güncelleme: 27.10.2024 - 19:10

Yenilmez 3 filminin yönetmen koltuğunda Isaac Florentine oturuyor. Filmin senaristliğini David N. White üstleniyor. Peki, Yenilmez 3 filminin konusu ne? Yenilmez 3 filminin oyuncuları kim?

YENİLMEZ 3 FİLMİNİN KONUSU NE?

Yeni cezaevi turnuvası başlıyor. Rus Mahkum Boyka, Yenilmez 2'nin sonunda dizinden sakatlandığı için hayatına sakat bir bacakla devam etmektedir. Artık dövüşerlere katılmayıp tuvalet temizliği yapmaktadır. Ama bu yeni cezaevi turnuvası uluslararası bir turnuva haline gelmiştir. Dünyanın dört bir yanından gelen en azılı mahkumların bir arada olduğu nefesleri kesen bu turnuvada Boyka hayatta kalmak için dövüşmek zorundadır. Hayatta kalana özgürlüğün vaad edildiği bu cehennemden kurtulmak hiç kolay olmayacaktır…

YENİLMEZ 3 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Vernon Dobtcheff - Rezo

Scott Adkins - Yuri Boyka

Darren Shahlavi

Robert Costanzo - Farnatti

Mark Ivanir - Gaga

Valentin Ganev - Warden Markov

Hristo Shopov - Warden Kuss

Velislav Pavlov - Chief Guard

Lateef Crowder -Andreago Silva

Marko Zaror - Raul

Esteban Cueto - Sykov

Michael Baral - Casino Manager

Mykel Shannon Jenkins - Turbo

Illram Choi - The Asian Fighter

YENİLMEZ 3 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yenilmez 3 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.