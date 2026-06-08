Yeşil Sınır filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Agnieszka Holland üstleniyor. Peki, Yeşil Sınır filminin konusu ne? Yeşil Sınır filminin oyuncuları kim?
YEŞİL SINIR FİLMİNİN KONUSU NE?
The Green Border, Polonya-Belarus sınırında buluşan Suriyeli mültecilerden oluşan bir ailenin, Afganistan'dan yalnız bir İngilizce öğretmeninin ve genç bir sınır muhafızının hikayesini konu ediyor.
YEŞİL SINIR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jalal Altawil
Maja Ostaszewska
Behi Djanati Ataï
Tomasz Włosok
Monika Frajczyk
Jaśmina Polak
Maciej Stuhr
Agata Kulesza
Malwina Buss
Piotr Stramowski
Joely Mbundu
Magdalena Poplawska
YEŞİL SINIR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Yeşil Sınır filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.