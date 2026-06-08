Yeşil Sınır filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Agnieszka Holland üstleniyor. Peki, Yeşil Sınır filminin konusu ne? Yeşil Sınır filminin oyuncuları kim?

YEŞİL SINIR FİLMİNİN KONUSU NE?

The Green Border, Polonya-Belarus sınırında buluşan Suriyeli mültecilerden oluşan bir ailenin, Afganistan'dan yalnız bir İngilizce öğretmeninin ve genç bir sınır muhafızının hikayesini konu ediyor.

YEŞİL SINIR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jalal Altawil

Maja Ostaszewska

Behi Djanati Ataï

Tomasz Włosok

Monika Frajczyk

Jaśmina Polak

Maciej Stuhr

Agata Kulesza

Malwina Buss

Piotr Stramowski

Joely Mbundu

Magdalena Poplawska

YEŞİL SINIR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yeşil Sınır filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.