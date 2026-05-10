Yol Arkadaşım 2 filminin konusu ne? Yol Arkadaşım 2 filminin oyuncuları kim?

10.05.2026 12:29:00
Haber Merkezi
Yol Arkadaşım 2 filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yol Arkadaşım 2 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Yol Arkadaşım 2 filminin konusu ne? Yol Arkadaşım 2 filminin oyuncuları kim?

Yol Arkadaşım 2 filminin yönetmen koltuğunda Bedran Güzel oturuyor. Filmin senaristliğini İbrahim Büyükak üstleniyor. Peki, Yol Arkadaşım 2 filminin konusu ne? Yol Arkadaşım 2 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

YOL ARKADAŞIM 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Ayvalık'a yaptıkları yolculukta dost olan ve binbir badirenin ardından yol arkadaşlığı kavramının hakkını veren Şeref ve Onur ikilisi, son bir yılda daha da kenetlenmiştir. İkili son bir yıl içinde iş arkadaşı olmanın yanı sıra ev arkadaşlığı da yapmaya başlamıştır. Karakterleri birbirine tamamen zıt olan bu iki adamın paylaştığı iki alanda da dertler ve aksilikler bitmez. Şeref'in işi, müzik kariyerine atılmaya çalışan Onur'un menajerliğini yapmaktır. Ancak bu konuda oldukça yeteneksizdir. Sıkıntılara dayanamayan Onur, sevmediği eski işi ilaç mümessilliğine geri dönmeye karar verince, Şeref alelacele ona bol sürprizli bir turne ayarlar. İkilinin bu turne yolculuğu da aşk, macera ve aksiliklerle dolu geçecektir...

YOL ARKADAŞIM 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

İbrahim Büyükak

Oğuzhan Koç

Ezgi Eyüboğlu

Olgun Toker

Tamer Levent

Kadir Polatcı

Bahar Şahin

Aycan Koptur

Kıvanç Baran Arslan

Dilber Ay

Ülkü Duru

YOL ARKADAŞIM 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yol Arkadaşım 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.

