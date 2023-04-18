Yayınlanma: 18.04.2023 - 15:30

Güncelleme: 18.04.2023 - 15:30

TRT 1'de yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisinin yeni bölümünün ne zaman olduğu merak ediliyor. Peki, Yürek Çıkmazı bu akşam var mı? Yürek Çıkmazı yeni bölüm ne zaman? 18 Nisan Salı Yürek Çıkmazı yeni bölümü var mı? İşte ayrıntılar...

YÜREK ÇIKMAZI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

TRT 1 tarafından yayınlanan yayın akışında "Yürek Çıkmazı" dizisi yerine "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmi eklenmişti. Ancak akış yeniden eski haline döndü. Yürek Çıkmazı dizisi yeniden yayın akışına eklendi.

Yürek Çıkmazı dizisi yeni bölümü özetsiz olarak bu akşam saat 20:00'de izleyicisiyle buluşacak.

YÜREK ÇIKMAZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cenazenin ardından; acısını bir nebze olsun unutmak ve Ali Fuat’a verdiği sözü yerine getirmek isteyen Halil, gece gündüz çalışarak kulübü açılışa hazır hale getirir. Ali Fuat’ın vasiyetinin açıklanmasını ardından tüm mirasın Halil’e kaldığı öğrenilir. Gerçekleri kendisinden sakladığı için Halil’e mesafeli duran Zeynep ve Halil’in arası vasiyet yüzünden tekrar gerilir. Halil, Ali Fuat’ın da arzu ettiği gibi Zeynep’le evlenerek babasının tüm variyetini Zeynep’in üzerine geçirmek ister. Bu Ali Fuat’ın ondan son isteğidir. Zeynep ise soyadını alamadığı bir babanın malını da reddeder. Artık evliliklerinin önündeki en önemli engel bu mirastır. Yılmaz adım adım kızını boşanmaya doğru sürüklerken, kendisi de Kader ile yeni bir hayat kurmanın derdindedir. Ancak Kader’in Yılmaz için bambaşka planları vardır. Yılmaz’ın hak ettiği cezayı alması için ilk adımı atar ve Zeynep’in telefonuna sesli bir mesaj bırakır.

YÜREK ÇIKMAZI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dramatik hikayesi ile izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanan Yürek Çıkmazı dizisi, kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının duygu yüklü hikayesini ekranlara taşıyacak. Başrollerinde Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu, Mesut Akusta’yı bir araya getiren projede; Dilara Aksüyek, Cemal Toktaş, Bihter Dinçer, Erhan Alpay, İlayda Ildır gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Yürek Çıkmazı dizisinin yönetmen koltuğuna usta isim Serdar Gözelekli otururken, senaryosunu Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar kaleme alıyor. “Bilseniz ölmem ne uzun sürdü” Bazı hikayeler sondan başlar. Tıpkı Cennet’in hikayesi gibi… Hayatı boyunca susmuş bir kadındı o; şiddet görmüş, korkmuş, vazgeçmiş… Ölmeden önce bir mektup bıraktı geride. Son bir çığlık: “Bilseniz ölmem ne uzun sürdü!”

YÜREK ÇIKMAZI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Alp Navruz - Halil

İrem Helvacıoğlu - Zeynep

Mesut Akusta - Yılmaz

Dilara Aksüyek - Feride

Bihter Dinçel - Birsen

Cemal Toktaş - Kıvanç

Erhan Alpay - Caner

İlayda Ildır - Funda

Hasan Şahintürk - Turgut

Ertuğrul Postoğlu - Cem

Eylül Ersöz - Seray

Alp Akar - Yusuf

Timur Ölkebaş - Mehmet

Özlem Ulukan - Neşe

Rozet Hubeş - Perihan

İrem Yüksel - Eylül

Rozet Hubeş - Perihan