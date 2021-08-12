16 yaşındaki genç Akşener'e böyle dert yandı: 'Kimsenin umudu yok, bıktık artık'

12 Ağustos 2021 Perşembe, 17:47

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erzurum’un Horasan ve Pasinler ilçelerinde esnafı ziyaret etti, yurttaşın ve çiftçinin sorunlarını dinledi.

Akşener’in dinlediği vatandaşlar, geçim sıkıntısı ve hayat pahalılığının yanında KPSS’den yüksek puan almalarına rağmen atanamayan çocukları olduğunu da anlattılar.

Akşener’in ziyaretinde 16 yaşındaki bir genç, “Bıktık artık yemin ederim bıktık. Dert dert dert nereye kadar…” dedi ve şu sözlerle sitem etti:

“BİZ, ÜLKE KÖTÜ, DURUM KÖTÜ DİYORUZ. DİYOR Kİ ‘ÇIKAR TELEFONU’”

“Biz, ‘Ülke kötü, durum kötü’ diyoruz. Diyor ki, ‘çıkar telefonu’. Ne alakası var? Bıktık artık yemin ederim bıktık. Dert dert dert nereye kadar… Ben köy okulunda okuyorum, babam çiftçi geçinemiyoruz. Bu sene kuraklık oldu, bizim ineklerimizin kemikleri sayılıyor. Yem alalım diyoruz, 160-200 lira. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bizim amacımız yaşamak, bizim amacımız bir grubu zengin etmek değil. Bizim amacımız emeğimizin karşılığını almak. Alamıyoruz. Hiç kimsenin umudu yok ben 16 yaşındayım, geceleri kafamı yastığa koyunca ‘ben 18 yaşında ne olacağım’ diyorum. Bizim elimizden kim tutacak?”

“ÖYLE ŞEYLER SÖYLEDİN Kİ BENİM YAŞIMDAKİ HERKES UTANDI”

Akşener, gence, “Öyle şeyler söyledin ki benim yaşımdaki herkes utandı. Senin şu an başka yerlerdeki yaşıtların gibi ıslık çalarak geziyor olman lazımdı” sözleriyle karşılık verdi.

Yurttaşlar, gençler ve esnaf Akşener’e şöyle dert yandı:

"SİGORTALAR BELİMİZİ BÜKÜYOR''

''Alım gücü çok düşük, telefon satamıyoruz ama teknik bölümde güzel işler çıkıyor. Sigortalar belimizi büküyor. Stopajlar, sigorta maliyetlerimizi arttırıyor biz de bunu vatandaşa yansıtmak durumunda kalıyoruz."

''İKİ RİCAM VAR BİRİ HUKUK DİĞERİ ÇİFTÇİYİ KALKINDIRMAK''

Sizden iki ricam var biri hukuk, diğeri çiftçiyi kalkındırmak ki ülkemiz kalkınsın. Kapatılan fabrikaları açacak mısınız? Sizden tek ricam halka iş ve aş vermeniz. Başta iş sonra aş.

''ÜLKE KOKUŞMUŞ VAZİYETTE''

Ülke baştan sona kokuşmuş bir vaziyette. Liyakatsizlik bir yana hukuksuzluk, işsizlik bir yana… Benim amca oğlum KPSS’de 90 üstü puan aldı mülakatta elediler. Köyümüzün yollarını görmeniz lazım, ilkel kabileler gibi yaşıyoruz. Ülkenin doğusu ve batısı arasında neden 100 yıllık bir fark var.

''OKUYUP BİR YERE VARAMAMAKTAN BIKTIK''

Sizi umudumuz olarak görüyoruz. Biz artık beyin göçlerinden, okuyup bir yere varamamaktan bıktık. Yolsuzluktan, torpilden bıktık.

''SU YOK, EKİNİMİZ YANIYOR''

Aras akıyor burada biri de bu suları bağlayalım köylü faydalansın demiyor, su yok. Bize üç köy geçip öyle su geliyor ve ekinimiz yanıyor.

DÖNERCİ: ZAM ÜSTÜNE ZAM

Zam üstüne zam, altından kalkamıyoruz. 10 kilo takıyoruz, pandemiden önce 20-25 takıyorduk.

''EMEKLİYİM, 1500 LİRA MAAŞ ALIYORUM''

Bu ayıp değil mi ben prim verdim, 1500 lira maaş alıyorum. 4 yıldır emekliyim 1500 maaş alıyorum.

''ÇOCUKLARIM OKUDULAR, ATANAMADILAR''

İşlerimiz pek iyi değil. Vergimizi, elektriğimizi ödeyemiyoruz zor duruyoruz. Çocuklarım okudular, atanamadılar.

''AKP VEKİLLERİ SEÇİMDE GELİYOR SONRA BAKMIYOR''

AKP’nin milletvekilleri geliyor seçimlerde söz veriyorlar, bir daha dönüp bakmıyorlar. Sadece ‘maaşı alıp yiyelim, yan gelip yatalım’."