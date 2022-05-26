Adana'da jeofizik mühendisi ofisinde ölü bulundu

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Adana'da jeofizik mühendisi 34 yaşındaki Bülent A. ofisinde ölü bulundu. Bülent A.'nın cenazesi, ölüm sebebinin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AA
26 Mayıs 2022 Perşembe, 14:34

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde jeofizik mühendisi ofisinde ölü bulundu.

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Adana ölü bulundu

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