Adana'da jeofizik mühendisi ofisinde ölü bulundu
Adana'da jeofizik mühendisi 34 yaşındaki Bülent A. ofisinde ölü bulundu. Bülent A.'nın cenazesi, ölüm sebebinin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde jeofizik mühendisi ofisinde ölü bulundu.
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