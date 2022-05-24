Ahşap fabrikasında patlama: 2 işçi yaralı

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, ahşap üretimi yapılan fabrikada buhar kazanının bakımı sırasında patlama meydana gelirken, 2 işçi yaralandı.

DHA
24 Mayıs 2022 Salı, 12:44

Arslanbey Organize Sanayi içindeki ahşap üretimi gerçekleştirilen fabrikada, saat 10.30 sıralarında, buhar kazanında bakım yapılırken patlama meydana geldi ardından yangın çıktı. Patlamada 2 işçi yaralandı.

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fabrika işçiler

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