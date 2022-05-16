Almanya'da şirket nasıl kurulur? Türkiye'den hangi sektörler geçiş yapıyor? Uluslararası vergi hukuku uzmanı Cevdet Kocaş yanıtladı
Türkiye'den Almanya'ya giderek şirket kurmak isteyen yurttaşlar, şirket kurulum süreçleri için hükümet teşviklerini ve prosedürlerini araştırıyor. Uzun süredir Almanya'da yaşayan yeminli mali müşavir ve uluslararası vergi hukuku uzmanı Cevdet Kocaş, Almanya'da şirket kurmak isteyen yurttaşlara önemli tavsiyelerde bulundu.
Türkiye'den dünyaya açılan şirketlerden birçoğu Almanya'da işlevlerini sürdürmekte. Otomotiv, gıda, giyim gibi birçok sektörden iş insanı, Almanya'da nasıl şirket kurulacağına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Uzun süredir Almanya'da yaşayan yeminli mali müşavir ve uluslararası vergi hukuku uzmanı Cevdet Kocaş, Cumhuriyet TV ekranında Almanya'da şirket kurmak isteyen yurttaşlara yönelik dikkat çekici önerilerini anlattı.
"BÜTÇE ÇALIŞMALARI YAPMAK GEREKİYOR"
Almanya'daki şirket kurulum sürecinin Türkiye'deki gibi karmaşık olmadığını belirten Kocaş, Almanya'daki sürecin daha şeffaf olduğunu söyledi. Profesyonel yaklaşmanın önemli olduğunu belirten Kocaş, "İlk etapta süreçler farklılaşabiliyor. Profesyonel avukat ve mali müşavirlerle yola çıkmanız gerekiyor. Türkiye'den Almanya'ya geçiş yapmayan sektör yok. O kadar çok şirket geldi ki son dönemlerde. Almanya'ya gelen şirketlere limited şirketleri kurmaları öneriliyor. Burada ana sermaye 25.000 Euro. İlk etapta bütçe çalışmaları yapmaları gerekiyor. Sermayenin buna göre belirlenmesi gerekiyor. Küçük sermayesi olan bir şirketseniz zincir mağazalar, ortak iş yapmak istemezler genelde" ifadelerini kullandı.
ALMAN HÜKÜMETİ TEŞVİK VERİYOR MU?
Teşviklerin doğru anlaşılması gerektiğini söyleyen Kocaş, teşviklerin nedensiz bir şekilde verilmediğini ve belirli koşulların oluşması gerektiğini iletti. Türkiye'den Almanya'ya gitmek isteyen ve yeni bir şirket kurmak için çalışma başlatan yurttaşlara hangi koşullarda teşvik verildiğiyle ilgili de konuşan Kocaş, "Almanya'nın dışarıdan gelen sıradan yatırımcılara verebileceği çok önemli bir teşvik yok. Dünyada olmayan bir fikirle, buluşla gelirseniz teşvik alabilirsiniz. Türkiye'den gelen kişilerin modern işletmecilik anlayışında ciddi sıkıntılar görüyoruz. Çalışanla, müşteriyle, çözüm ortaklarıyla olan ilişkiler önemli. Modern işletmecilik anlayşına sahipsek Almanya'da çok ciddi sıkıntılarla karşılaşılabileceğini zannetmiyorum" ifadelerini kullandı.
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