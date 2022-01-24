Arnavutköy'de çok sayıda kaza meydana geldi: Yollar kapandı
Arnavutköy'de bir anda başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapandı.
Kayganlaşan yolda çok sayıda zincirleme kaza meydana geldi.
İtfaiye araçlarının ilerleyemediği için kazalara müdahale edemediği belirtiliyor.
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