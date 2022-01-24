Arnavutköy'de çok sayıda kaza meydana geldi: Yollar kapandı

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Arnavutköy'de bir anda başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapandı.

cumhuriyet.com.tr
24 Ocak 2022 Pazartesi, 15:28

Kayganlaşan yolda çok sayıda zincirleme kaza meydana geldi.

İtfaiye araçlarının ilerleyemediği için kazalara müdahale edemediği belirtiliyor.



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