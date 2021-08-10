Avcılar’da halı saha maçı, boks maçına döndü

10 Ağustos 2021 Salı, 09:39

Olay, Avcılar’da önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, halı sahada maç yapan arkadaşlar maç sırasında gerginlik yaşadı. Çıkan gerginliğin ardından maç süresinin bitmesiyle şahıslar arasında küfürleşme başladı. Yaşanan küfürleşmenin ardından halı saha adeta boks arenasına döndü. Olaydan sonra araya giren diğer yurttaşlar kavgayı yatıştırdı taraflar ise olay yerinden ayrıldı.

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan kavga anı ise halı saha içerisinde bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şahısların birbirlerine tekme, tokat ve yumruklarla vurması ve ardından araya girenlerin kavgayı ayırması yer aldı.