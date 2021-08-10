Avcılar’da halı saha maçı, boks maçına döndü
Avcılar’da bir halı saha maçı sonrasında iki grup arasında tekme, tokat ve yumruklu kavga çıktı. Halı maçının boks maçına döndüğü anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay, Avcılar’da önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, halı sahada maç yapan arkadaşlar maç sırasında gerginlik yaşadı. Çıkan gerginliğin ardından maç süresinin bitmesiyle şahıslar arasında küfürleşme başladı. Yaşanan küfürleşmenin ardından halı saha adeta boks arenasına döndü. Olaydan sonra araya giren diğer yurttaşlar kavgayı yatıştırdı taraflar ise olay yerinden ayrıldı.
KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Yaşanan kavga anı ise halı saha içerisinde bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şahısların birbirlerine tekme, tokat ve yumruklarla vurması ve ardından araya girenlerin kavgayı ayırması yer aldı.
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