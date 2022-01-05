Bakan Özer öğrencilerin içinde azarladı

Abone Ol google-news

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şanlıurfa'da ziyaret ettiği bir okuldaki eksikleri işaret ederek okul müdürüne, “Para istediniz de para mı vermedik? Bu çocukları niye burada mahzun halde bırakıyorsunuz” dedi. Bakan Özer, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt’a ise "Gezdirdiğiniz okul böyleyse gezdirmediğiniz okullar nasıl" diye sordu.

ANKA
05 Ocak 2022 Çarşamba, 16:40

Mahmut Özer, Şanlıurfa’daki Buhara Eğitim Kampüsü'nde bulunan Halilurrahman Ortaokulu'nu ziyaret etti.

"SİZ NE İŞ YAPIYORSUNUZ?"

Sınıfları inceleyen ve öğrencilerle sohbet eden Özer, daha sonra okul bahçesinde okul müdürüne, “Buraya bir basketbol sahası yapılmaz mı? Siz ne biçim adamsınız ya? Siz ne iş yapıyorsunuz? Para istediniz de para mı vermedik? Bu çocukları niye burada mahzun halde bırakıyorsunuz” dedi.

Bakan Özer, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt’a ise “Sayın Müdür, gezdirdiğiniz okul böyleyse gezdirmediğiniz okullar nasıl” diyerek tepki gösterdi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler