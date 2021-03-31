Canlı yayında açıkladı: 'Erdoğan, Kürşat Ayvatoğlu için harekete geçiyor'
AKP'li Kürşat Ayvatoğlu'nun lüks aracı içinde uyuşturucu kullandığı görüntüler gündeme oturdu. Gazeteci Muhammed Vefa, Ayvatoğlu ile ilgili Erdoğan'ın yakından ilgilendiğini söyledi. Vefa, Erdoğan'ın bu konu ile ilgili AKP Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü'yü çağırdığını söyledi.
Kastamonu'dan Ankara'ya gelerek AKP'de siyaset yapmaya başlayan ve lüks aracında uyuşturucu kullandığı görüntüler sosyal medyaya düşmesiyle gündeme oturdu.
Gözaltına alınan Ayvatoğlu, "içtiğim pudra şekeriydi" dedi. Yine gündem oldu.
Daha sonra suçunu itiraf eden Ayvatoğlu'yla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Binali Yıldırım'ın yakından ilgilendiği belirtildi.
TV 5'te yayımlanan Kulis Ankara isimli programda bu konu masaya yatırıldı.
Gazeteci Muhammed Vefa, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konu ile ilgili AKP Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü'yü çağırdığını söyledi.
AKP grup toplantısının basına kapalı gerçekleşeceğeni ifade eden Vefa, AKP'nin soruşturma başlattığını söyledi.
Vefa programda Ayvatoğlu'nun hızla yükselişini aktardı.
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