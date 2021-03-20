Canlı yayında büyük kavga! Hakaretler havada uçuştu
TV100 ekranlarında Emre Bol ve Evren Turhan, katıldıkları bir programda birbirlerine girdiler.
Ertem Şener'in TV100 ekranlarında sunduğu spor porgramı 'Var Odası'nda bu akşam gergin anlar yaşandı.
Yorumcuların Galatasaray - Rizespor maçını yorumladıkları esnada, Fatih Terim'in sarı kart gördüğü pozisyon üzerine tartışan Emre Bol ve Evren Turhan kavga etti.
"GERİ ZEKALI BU YAHU"
Emre Bol'un "Anana avradına küfür eden adamı öldüremezsin kardeşim! Hiçbir yere gidemezsin, kural var kaide var." sözü üzerine, Evren Turhan, "Geri zekalı bu yahu" demesiyle ikili birbirine girdi.
"OĞLUM SENSİN GERİ ZEKALI"
Emre Bol, "Oğlum sensin geri zekalı, terbiyesizlik yapma!" diyerek Turhan'ın üzerine yürüdü. Turhan da "Ne yapacaksın?" diye karşılık verince, stüdyo karıştı.
Bir süre tartışan ikiliyi sakinleştirmekte zorlanan moderatör Şener, ikiliden sakin olmalarını istedi.
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