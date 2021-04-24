Canlı yayında o mesajı okudu... "Vah ülkem vah, vah! Bitti, program bitti"

24 Nisan 2021 Cumartesi, 15:56

TV5’de Hasan Basri Akdemir’in sunduğu ve Ekonomist İbrahim Kahveci’nin ekonomik durumu değerlendirdiği “Ekonomi ve Ötesi” programına işsiz bir vatandaşın gönderdiği mesaj, duygusal anların yaşanmasına sebep oldu.

F.Ş. isimli vatandaş, program esnasında sunucu Hasan Basri Akdemir’in Twitter hesabının mesaj kutusuna, “Abi, bi ricam olabilir mi, müsaitseniz?” mesajı gönderdi.

“4 AYDIR İŞSİZİM. NERDEYSE 1 GÜNDÜR Bİ ŞEY YEMEDİM”

Akdemir’in, “Yayındayım; ama yazın” diye karşılık verdiği vatandaş, şunları yazdı:

“Abi, 4 aydır işsizim. Nerdeyse 1 gündür bi şey yemedim. Yanlış anlamayın, sadece alışveriş ihtiyacım var. Yemek bile olabilir. Çevrenizde yardımsever varsa, yönlendirirseniz sevinirim Hasan Bey.”

Akdemir, F.Ş.’ye “Yayından sonra konuşalım kardeşim” mesajı gönderdikten sonra, işsiz vatandaşın ismini vermeden mesajını okudu.

Bunun üzerine hayırsever vatandaşlar, Akdemir’e ulaşarak, işsiz vatandaşa yardımcı olmak istediklerini bildirdiler. Akdemir, hayırsever izleyicilerden birini F.Ş.’ye yönlendirdi. İşsiz F.Ş., “Teşekkürler Hasan Bey, arkadaş ilgilendi” mesajı göndererek, ihtiyacının karşılanacağını bildirdi.

“VAH ÜLKEM VAH, VAH BURADA DAHA NE SÖYLEYECEĞİZ YANİ”

Ekonomist İbrahim Kahveci, işsiz vatandaş F.Ş.’nin mesajını dinledikten sonra, “Türkiye ekonomisi… Türkiye ekonomisi… ‘4 aydır işsizim, yemek bile yemedim’. Vah ülkem vah, vah! Bitti, program bitti. Yani gerçekten yani söyleyecek söz… Biz, burada daha ne söyleyeceğiz yani? Söyleyecek söz… Sözü bitiriyorlar.” dedi.

Kahveci, geçen hafta cebinde kalan son 12 lirayı eşine verip intihar eden vatandaşı hatırlatarak, şöyle konuştu:

“Bunları şimdi düşündüğünüz zaman, yani… Tek bir şey söyleyeceğim. Hasan Bey, bana birisi izah etsin; bu günahların kim vebalini ödeyecek? Bu günahları kim ödeyecek? Bana birisi bunu söylesin. Bakın, ‘bu günahlar’ derken şunu ifade ediyorum: Bu krizin, bu ekonominin, bu ülkenin bu hâle gelmesine vesile olan, sadece yönetimle değil, o yönetimleri destekleyen, oy veren dahil herkes… Tek bir şey söylüyorum; Bu günahları kim ödeyecek? Bu günahları kim ödeyecek? Gerçekten merak ediyorum. Hepimiz sorumluyuz. Biz de sorumluyuz. Bakın, bu mesajlar geliyorsa, sen de sorumlusun, ben de sorumluyum. Daha fazla çalışmak, daha fazla uyarmak, daha fazla ‘Yapmayın, etmeyin! Bakın, ülke bu halde. Ne olur yapmayın, Allah rızası için. Yapmayın, etmeyin!’ (demeliyiz.) Liyakatsiz, adaletsiz, Hukuksuz, demokrasisiz bir ülke, bütün dünya endekslerinde ortaya çıkıyor. 100-150 ülke arasında şeydeyiz yani…”