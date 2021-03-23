CHP'li Tuncay Özkan'dan Erdoğan'ı kızdıracak 'dolar' videosu

23 Mart 2021 Salı, 09:11

Erdoğan'ın imzasıyla Merkez Bankası Başkanlığı'ndan Naci Ağbal'ın görevden alınarak yerine Şahap Kavcıoğlu'nu getirilmesi sonrası doların ateşini yükseltti.

Dolar/TL yüzde 16 yükseliş kaydetti. Dolar 8,3880’e kadar çıktı.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan 2 dakika 4 saniyelik; toplamda 12 video ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a dolar ile ilgili sözlerini hatırlattı.

Özkan sosyal medya hesabından yayınladığı videoya, "Ekonomi ondan sorulur. Bir bilen o!" notunu düştü.

Özkan, son videonun altına, "Erdoğan'a güvenen yaya kaldı" yorumunu yaptı.

"DOLAR ALAN YAYA KALIR"

İlk videoda Dolar 2,62 iken Erdoğan, "Dolara aşırı derecede yatırım yapanlar yaya kalabilirler. Bunu bilmeleri lazım" diyor.

"SAKIN DOLAR ALMAYIN DUVARA ÇARPARSINIZ"

Erdoğan, dolar; 2,64 iken ise, "Sakın dolara yüklenerek, dolar alarak köşeyi döneriz gibi birşeyin içerisine girmeyin yanlış yaparsınız. Duvara çarparsınız" ifadelerini kullanıyor.

"SİZİ ALLAH İÇİN SEVİYORUM YASTIK ALTINDAKİ DOLARI BOZDURUN"

Dolar; 3,58 iken de Erdoğan, "Son günlerde hani bir döviz meselesi çıkardılar, dolar şöyle oldu, böyle oldu. Ne olursa olsun, ben milletime şunu hatırlatıyorum; sevgili milletim sizleri Allah için seviyorum. Yastığının altında döviz olanlar gelsin parasını altına dönüştürsün. Gelsin parasını TL'ye dönüştürsün. Hiç endişe etmeyin. Bu oyunu kısa zamanda bozarız" diyor.

"DOLAR 3,50'NİN DE ALTINA DÜŞECEK"

Erdoğan dolar; 3,62 iken, "Dolar 3,50'nin altına düşecek" diyorken dolar 6,55 iken de "Burada ürkecek hiçbir şey söz konusu değil. Ama ben milletime çağrıyı tekrar yapıyorum; kimse yastığının altında şı dövizi biriktirmesin" ifadelerini kullanıyor.

"BAŞKANLIĞI VER, MÜCADEYİ GÖR"

24 Haziran seçimleri öncesi dolar 7,08 iken Erdoğan, "24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin ondan sonra bu faizle, şunla, bununla nasıl uğraşılır görün" diyerek yetki istiyor.

Erdoğan yetkiyi milletten aldıktan sonra dolar 7,91'e yükselirken, Erdoğan, "Yastığınızın altındaki dözvizleri çıkarın" çağrısını yineliyor.

"ONLARIN DOLARI VARSA BİZİM DE ALLAH'IMIZ VAR"

"Şunu bilin, bugün dünden daha iyi, yarın bugünden de iyi olacak. Bunu unutmayın onların dolarları varsa bizim de hakkımız var, halkımız var, Allah'ımız var" diyen Erdoğan bir başka konuşmasında şunları söylüyor:

Dözviz kurunun özellikle ekonomi kuralları içerisindeki makul seviyesi neyse en kısa zamanda oraya da oturacaktır. Hiç endişe etmeyin. Bu konuda rahat olun.

İTİRAF GİBİ... "TULUMBADA SU YOK"

Erdoğan bir başka videoda, "Şu anda tulumbada su yok" itirafında bulunurken peşinden gelen videoda Erdoğan'ın bir imza ile Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ı görevden alması geldi.

"ERDOĞAN'A GÜVENEN YAYA KALDI"

Son video ise AKP dönemi ekonomisini özetledi. Erdoğan diğer derleme videoda ise şunları söylüyor:

-Benim de alanım ekonomi...

-Ya yalan söylemeyin bu millete.

-Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim ben.

Özkan, son videonun altına, "Erdoğan'a güvenen yaya kaldı" yorumunu yaptı.