Cumhuriyet Gazetesi 98 yaşında: Gazetemiz yazarı Işık Kansu'dan genç gazetecilere tarihi öneriler

07 Mayıs 2022 Cumartesi, 04:00

Cumhuriyet Gazetesi 98 yaşında!

Adını Büyük Önder Atatürk'ün koyduğu gazetemiz Cumhuriyet'in 98. kuruluş yıldönümünü kutluyoruz.

Cumhuriyet TV olarak, gazetemiz yazarı ve Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri Işık Kansu ile Cumhuriyet'in basın hayatına kattığı anlamlar ile ilgili konuştuk.

Işık Kansu, şunları söyledi:

''- Bizim gazetemiz bir gazetecilik okuludur. Genç gazetecilerin yetişmesine destek olmuşuzdur.

- Ben de öğrenciyken mesleğe Cumhuriyet’te başladım. Gencecik bir üniversite mezunuydum Bizim kadrolarımız kendimiz yetiştiririz. Çok sayıda gazeteci yetişmiştir, aralarından parlak muhabirler ve yazarlar da vardır. Cumhuriyet’in bu niteliği, kendi yaptığı mesleğine bağlılıkla ilintilidir.



- Bizden yetişen gazeteciler nesnel haberciliği, bağımsız gazeteciliği önemserler. Bu açıdan Cumhuriyet gazetesi yazarı olarak, genç gazetecilere en önemli bırakacağımız kalıt bağımsızlık ve nesnelliktir. Kalemini herhangi bir ekonomik, siyasi çıkar için kullanmamasıdır. Biz bu kurallar ve ilkeler çerçevesinden yetiştik. Gazeteci arkadaşlarımıza da bunları öneriyoruz.''