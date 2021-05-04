Nuhut'tan İmamoğlu'na önemli ziyaret

04 Mayıs 2021 Salı, 09:37

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Spor Kurulu Başkanı olan Kenan Nuhut, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Imamoğlu’na önemli bir ziyaret gerçekleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Florya Tesisleri'nde yapılan görüşmede gündem spor oldu.

Edinilen bilgiye göre; bu yıl sonunda gerçekleştirilecek olan spor federasyonları seçimi için liyakatli spor adamlarının göreve gelmesi ve başta amatör spor kulüpleri olmak üzere, Türk sporunun sorunları ve aynı zamanda Tokyo 2020 Olimpiyatları'nın konuşulduğu ziyarette İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve CHP Spor Kurulu'nun koordineli bir şekilde çalışması ve çözüm önerilerinde bulunması yönünde karar alındığı bilgisine ulaşıldı.



