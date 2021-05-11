Eski koca boşandığı genç kadını beyzbol sopasıyla acımasızca darbetti
Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bir çocuk annesi 29 yaşındaki E.H., 3 yıl önce boşandığı eski eşi tarafından sokak ortasında beyzbol sopasıyla acımasızca darbedildi. Darp anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre G.Ş. adlı şahıs, 3 yıl önce boşandığı eski eşi E.H.'den 2 bin TL borç istedi. E.H.'nin olumsuz cevap vermesi üzerine telefondan hakaretler savuran G.Ş, 4 gün sonra eski eşinin evinin önüne gitti. Bir süre bekleyen G.Ş., çöp atmak için dışarı çıkan E.H.’yi beyzbol sopasıyla acımasızca darbetmeye başladı. Dakikalarca eski eşini beyzbol sopası darbeden G.Ş., E.H.'ye hakaretler savurarak olay yerinden uzaklaştı. Genç kadının darbedildiğini görerek yardıma koşan çevredeki vatandaşlar ise durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla E.H. hastaneye kaldırılırken, olayın ardından gözaltına alınan G.Ş. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
DARP ANLARI KAMERADA
Bir binanın güvenlik kamaralarına yansıyan görüntülerde, çöp atmaya çıkan E.H., elinde beyzbol sopası ile eski eşinin kendisine doğru ilerlediğini görünce kendini yere bırakıyor. Hızla yaklaşan G.Ş. ise yere düşen E.H.'yi acımasızca darbetmeye başlıyor. Dakikalarca süren darp sonrasında G.Ş., elini kolunu sallayarak olay yerinden uzaklaşıyor. Durumu gören vatandaşlar ise darbedilen genç kadının yardımına koşuyor. Görüntülerde E.H.’nin elindeki çöpü attığı andan sonra yanına koşarak gelen şahısın E.H.'yi darbettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
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