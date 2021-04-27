Fatsa'da ağaç kıyımı devam ediyor! Ağaç sayısı 300'ü buldu

27 Nisan 2021 Salı, 16:14

Fatsa Çerkezler Tepesi’nde sokağa çıkma yasaklarında başlayan ağaç kıyımı devam ediyor. İddiaya göre, 300’e yakın ağaç kesiminin yapıldığı 99 dönümlük alana “lokanta, kafe, bungalov evler, yürüyüş yolu” yapılacak. Bölgeye giderek açıklama yapan Fatsa Doğa ve Çevre Derneği Yönetim Kurulu üyesi Avukat Nur Hilal Gündüz, ANKA Haber Ajansı’na şunları söyledi:

"KESİLEN AĞAÇ SAYISI 300'Ü BULDU"

“Gördüğünüz gibi burada bir sürü ağaç yığılmış bir şekilde duruyor. Ağaçların bir kısmı devrilmek üzere, hepsi odun olmuş, kesilmiş. İleride damgalanmış ağaçlar var. Kesim halen devam ediyor. Sadece yol içi kesilen ağaçların miktarı 300’ü bulmuştur. Bundan sonrasında bahsedilen proje alanında bence çok daha büyük bir kıyım olacak. Bizler Fatsa Doğa ve Çevre Derneği olarak dava açacağız. Suç duyurusunda da bulunduk. Bir proje var ama ihalesi yapılmamış. Biz Fatsa’nın tek kalan yeşil alanını bu şekilde kaybetmekten çok büyük bir üzüntü duyuyoruz. Başka yerlere fidan dikeceğinize buradaki ağaçları koruyun. İlk önce damgalama yapıldı sonra apar topar kesim yapıldı. Biz sokağa çıkma yasağında yine vatandaşlar olarak buraya geldik. Fakat bizlere, ‘Niye geldiniz’ diye ceza kesildi.”