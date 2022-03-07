1987 kışı mı yaşanacak? Uzman isimden İstanbul'a kar uyarısı

07 Mart 2022 Pazartesi, 15:55

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son tahminlere göre, Türkiye yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek.

Yayımlanan verilere göre, 10 Mart Perşembe günü kuvvetli bir şekilde etkisini göstermeye başlayacak olan kar yağışı, 14 Mart Pazartesi’ye kadar yurtta kalacak. Soğuk hava dalgası uzun süre tüm Türkiye’yi etkileyecek.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının ülkemize doğru yaklaşması nedeniyle bir uyarı notu yayınladı. AKOM tarafından yayımlanan uyarıya göre İstanbul’da perşembe günü metrekareye 3 ila 10 kilogram kar yağışı beklenirken pazar gününe kadar yağış kuvvetini artırarak devam edecek. Pazar günü metrekareye 5 ila 12 kilogram kar bekleniyor.



87 KIŞI KADAR ETKİLİ OLACAK MI?

Sosyal medyada paylaşımlarda bulunan amatör tahminciler; gelmekte olan soğuk hava sisteminin, 1987 yılında İstanbul'u etkisi altına alan ve "efsane" olarak nitelendirilen kar yağışına benzer şekilde yağış bırakacağı yönünde paylaşımlarda bulundu.

Peki, kar İstanbul'a ne kadar yağacak? Cumhuriyet TV, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde görevli Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik'le gelmekte olan soğuk hava dalgasını konuştu.

KAR PERŞEMBE GÜNÜ BAŞLIYOR

Perşembe gününden itibaren Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının sert şekilde düşeceğini söyleyen Çelik, "Ekstrem düşük sıcaklıklar görülmeyecek ancak ortalamaların altında sıcaklıklar göreceğiz. Tüm yurttaki yağışların kar yağışına döneceğini tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yağışların çarşamba günü İstanbul'un yüksek kesimlerinde başlayıp, perşembe günü il geneline yayılmasını beklediklerini söyleyen Cengiz Çelik, ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceğini belirterek, uyarılarda bulundu.