Kandilli Rasathanesi Müdürü'nden İstanbul depremi açıklaması
Gazeteci Candaş Tolga Işık, İstanbul'da meydana gelen deprem ile ilgili Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener'le yaptığı görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaştı.
Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener'le görüşmesini aktardı.
İSTANBUL'DAKİ DEPREM ANLARI KAMERADA
İstanbul'da meydana gelen depremle ilgili Özener'in değerlendirmesini paylaşan ışık, şu ifadeleri kullandı:
"Az önce Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener'le konuştum "4,2 büyüklüğünde Kartal civarındaki Marmara'da bildiğimiz fayda oldu deprem... Öncü mü değil mi şu an söyleyemeyiz. Ancak ilerleyen saatlerde daha büyük depremler olursa bu yönde bir değerendirme yapılabilir" dedi"
Az önce Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener'le konuştum "4,2 büyüklüğünde Kartal civarındaki Marmara'da bildiğimiz fayda oldu deprem... Öncü mü değil mi şu an söyleyemeyiz. Ancak ilerleyen saatlerde daha büyük depremler olursa bu yönde bir değerendirme yapılabilir" dedi.— Candaş Tolga Işık (@ctisik) June 19, 2021
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