Kandilli Rasathanesi Müdürü'nden İstanbul depremi açıklaması

19 Haziran 2021 Cumartesi, 15:55

Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener'le görüşmesini aktardı.

İSTANBUL'DAKİ DEPREM ANLARI KAMERADA











İstanbul'da meydana gelen depremle ilgili Özener'in değerlendirmesini paylaşan ışık, şu ifadeleri kullandı:

"Az önce Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener'le konuştum "4,2 büyüklüğünde Kartal civarındaki Marmara'da bildiğimiz fayda oldu deprem... Öncü mü değil mi şu an söyleyemeyiz. Ancak ilerleyen saatlerde daha büyük depremler olursa bu yönde bir değerendirme yapılabilir" dedi"