Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını meydanlarda dinlettiler

16 Nisan 2021 Cuma, 09:13

Siyasette Merkez Bankası'nın rezervlerinde eriyen 128 milyar dolar tartışmaları sürerken CHP İstanbul İl Örgütü tarafından kent meydanlarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "128 milyar dolarla ne yapılabilirdi?" konuşması hoparlörlerden dinletildi. İl ve ilçe binalarından indirilen "128 milyar dolar nerede?" pankartlarının yerine üzerine sadece "128" yazılı pankartlar asıldı. İlçe meydanlarında gruplar halinde toplanan partililer de üzerinde "128 milyar dolar nerede" yazılı dövizler açtı.

Kılıçdaroğlu'nun meydanlarda dinletilen konuşmasında, kayıp olduğu belirtilen 128 milyar dolarla neler yapılabileceğine ilişkin şu bilgiler verildi:

"128 milyar dolar ile ne yapılabilirdi? 10 milyon işsiz vatandaşımıza bir yıl boyunca her ay 3’er bin lira para verebilirdiniz. Ama bitmiyor. 1 milyon 300 bin esnafın 13 milyar liralık kredi borcunu faizleri ile sıfırlayabilirdiniz. Yine para bitmiyor. Çiftçilerin bankalardan aldıkları kredilerin tamamını sıfırlayabilirdiniz. KOBİ’lerin 16 milyar liralık kredi borcu var, onun da tamamını ödeyebilirdiniz. Yine para bitmiyor. Yoksulluk sınırı altında olan 1 milyon 600 bin hane var, bunların bir yıl süreyle doğalgaz parasını ödeyebilirdiniz. Biontech aşısı getirebilirdiniz, Her vatandaşa iki sefer yapabilirdiniz. 50 milyon vatandaşımız aşı olabilirdi. Yine para bitmiyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nda internete erişemeyen, EBA’ya erişemeyen 4 milyon evladımıza en gelişmiş bilgisayarı, tableti alırdınız. Yine para bitmiyor. Devletten 3 ay boyunca 1000’er lira veriyorlar, 806 bin esnafımıza her ay bir yıl süreyle 3 bin lira veriyorsunuz yine bitmiyor. Resmen devletin soyulduğu buradan belli. 2 milyon 83 bin çiftçi adına soruyorum; nerede kardeşim 128 milyar? Bu para nereye gitti?"