Kılıçdaroğlu'ndan 'Erdoğan'la bir Cumhurbaşkanlığı yarışına girerseniz kazanacağınızı düşünüyor musunuz?' sorusuna yanıt
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Haber Global'e Bukey Aydın'ın "Sayın Erdoğan'la bir Cumhurbaşkanlığı yarışına girerseniz kazanacağınızı düşünüyor musunuz?" sorusuna "Ondan en ufak bir endişem yok. Dolayısıyla bir kahkaha atabilirsiniz" yanıtını verdi.
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